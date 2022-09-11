耳膜要爆炸～劉在錫&池錫辰上《Gym鍾國》天南地北聊還差點打起來XD 透露《Running Man》有新規劃

看完這支影片真的會累XDD

金鍾國的頻道《Gym鍾國》最新一集邀請了劉在錫，而劉在錫又「買一送一」帶上池錫辰一同出現，三個人整集話題沒停過簡直吵翻天。

三個人從三星聊到腋毛，過程還一度因為池錫辰因為要調冷氣溫度踩了金鍾國衣服，還有劉在錫不慎翻倒咖啡要了衛生紙而爭執起來！三個人聊了25分之久，幾乎沒有一刻停歇，網友看的都說「看完耳朵要流血了」、「耳朵要爆炸了」。



值得注意的是，劉在錫提到和《Running Man》成員們討論許久「想做我們自己想做的事」，因為很明白現在的影視產業變化，或許有機會能和OTT或其他平台合作，形式上有可能是談話性節目。PD問到成員會不會有所變化，三個人肯定的說：「所有《Running Man》成員應該都要參與。」



其實《Running Man》之前就有過與Disney+合作的外傳節目《Running Man向前衝》，但可能礙於行程的關係未能集合所有人，不過形式上確實比較豐富不限於玩遊戲，就不曉得三人此次鬆口的節目企劃何時會施行了。

▼快來看《Gym鍾國》這支影片吧！要看真的要有心理準備，小編看完覺得耳朵超累XDD（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文）



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