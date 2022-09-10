中秋上檔的新劇&綜藝你追了嗎！大咖雲集的《青春MT》《毒梟聖徒》，KPOP粉必看的《偶運會》來啦~

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中秋節就是大家相聚的時刻，韓國人在這時節也會團聚稱為秋夕（추석），親戚見面噓寒問暖、準備祭祀…等等，當然也會聚在電視機前面看中秋特輯，M編就來分享一下新上檔的韓劇影集和綜藝節目吧！

▼首先是超級大咖雲集的Netflix犯罪韓劇《毒梟聖徒》（蘇利南），目前9月9日全球上線，共6集，除了有河正宇、黃晸玟、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫、秋瓷炫…等人，還有張震特別出演，實力派演員陣容非常華麗。



預告，講述韓國企業家姜仁久（河正宇 飾），在別無選擇下只能冒著生命危險加入國家情報院的秘密任務，前往蘇利南逮捕大毒梟全耀煥（黃晸玟 飾）的故事。



▼而全新綜藝節目《青春MT》則是由金成允導演聚集了曾經執導過的熱門韓劇《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的主演們共同主持，光看預告封面就知道出演者有多華麗了吧～～～。



《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延。

《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映。

《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶侖。

一樣在昨天9月9日播出了！



▼同日播出的還有KPOP粉必看的《偶像明星運動會》也回來啦～！大勢女團和男團們集合再一起，這一次的項目有田徑（短跑&接力）、射箭、國標舞、足球、電子競技等項目，在八月錄製時就引發熱烈討論，千萬不能錯過喔。



▼而剛上映的電影《機密同盟2》（共助2）主演們炫彬（玄彬）、柳海真、潤娥、丹尼爾·海尼和陳善圭，一起出演《出差十五夜》宣傳的節目片段也公開了。



▼還有韓劇《黑話律師》和《今日的網漫》也正常播出，有正在追劇的讀者嗎？



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