【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：9月新劇《依法相愛吧》《小女子》開播衝進TOP3

本週新劇強勢登場，TOP.10排名也出現了大變動！一起點進文章看看現在最熱門的ON檔劇有哪些作品吧～。

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（九月）第１週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──KBS《說出你的願望》：9（播至第１０集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──KBS《依法相愛吧》：7.5（播至第２集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.3──tvN《小女子》：7.3（今晚播出第３集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.4──MBC《黑話律師》：7.2（今晚播出第１４集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.5──JTBC《模範刑警2》：6.7（今晚播出第１３集）

【台灣由愛奇藝台灣站、LINE TV播出】

NO.6──SBS《今日的網漫》：6.2（今晚播出第１４集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.7──tvN《朝鮮精神科醫師劉世豐》：6.1（全１２集，已播出大結局）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.8──ENA《Good Job》：6（播至第６集）

【台灣由iQIYI、LINE TV、遠傳friDay影音、Hami Video播出；香港將在9/7開始在黃Viu煲劇平台播出】

NO.9──KBS《現在很美麗》：5.9（今晚播出第４７集）

NO.10──tvN《獵鑽緝兇》（ADAMAS）：5.8（播至第１４集）

【台灣香港都在Disney+播出】

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