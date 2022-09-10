中秋上档的新剧&综艺你追了吗！大咖云集的《青春MT》《毒枭圣徒》，KPOP粉必看的《偶运会》来啦~

好东西要跟好读者相报！赶快分享给你身边的朋友吧～。（大家先追了什么呢？）

中秋节就是大家相聚的时刻，韩国人在这时节也会团聚称为秋夕（추석），亲戚见面嘘寒问暖、准备祭祀…等等，当然也会聚在电视机前面看中秋特辑，M编就来分享一下新上档的韩剧影集和综艺节目吧！

▼首先是超级大咖云集的Netflix犯罪韩剧《毒枭圣徒》（苏利南），目前9月9日全球上线，共6集，除了有河正宇、黄晸玟、朴海秀、赵宇镇、柳演锡、秋瓷炫…等人，还有张震特别出演，实力派演员阵容非常华丽。



预告，讲述韩国企业家姜仁久（河正宇 饰），在别无选择下只能冒著生命危险加入国家情报院的秘密任务，前往苏利南逮捕大毒枭全耀焕（黄晸玟 饰）的故事。



▼而全新综艺节目《青春MT》则是由金成允导演聚集了曾经执导过的热门韩剧《云画的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的主演们共同主持，光看预告封面就知道出演者有多华丽了吧～～～。



《云画的月光》朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延。

《梨泰院Class》朴叙俊、安普贤、权娜拉、刘庆秀、李周映。

《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝仑。

一样在昨天9月9日播出了！



▼同日播出的还有KPOP粉必看的《偶像明星运动会》也回来啦～！大势女团和男团们集合再一起，这一次的项目有田径（短跑&接力）、射箭、国标舞、足球、电子竞技等项目，在八月录制时就引发热烈讨论，千万不能错过喔。



▼而刚上映的电影《机密同盟2》（共助2）主演们炫彬（玄彬）、柳海真、润娥、丹尼尔・海尼和陈善圭，一起出演《出差十五夜》宣传的节目片段也公开了。



▼还有韩剧《黑话律师》和《今日的网漫》也正常播出，有正在追剧的读者吗？



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