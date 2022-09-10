《機密同盟2》做客《出差十五夜》，出師大捷讓羅PD徹底慌了！炫彬增肌動作戲獲讚：「和庶民不同感覺」

《機密同盟2》以動作戲和搞笑為主要賣點，柳海真和陳善圭不斷稱讚炫彬拍戲時超帥氣、就像機器人一樣，最後炫彬也不得不接受了這個設定XD

《機密同盟》2017年上映後好評如潮，第二部保留原班人馬炫彬、柳海真和潤娥繼，並加入Daniel Henney飾演美國FBI特工Jack、陳善圭飾演新的反派角色。

五位主演做客《出差十五夜》時介紹說，這次不僅有任鐵零、姜鎮泰和Jack的三角合作，還有敏英在任鐵零和Jack之間獨自譜寫的「三角關係」，比第一部更有看點。



陳善圭稱讚炫彬的動作戲與眾不同，偏重技術而非力量、十分優雅，完全沒有庶民那種用蠻力的感覺。 柳海真親自示範「庶民動作戲」是何種畫風，讓人瞬間理解XD



Daniel讚炫彬smooth到好似機器人，羅PD綜合之後給出稱號：「大韓民國最高檔動作戲機器人。」 柳海真打趣說有時看著炫彬走遠的背影會聽到機器零件摩擦的吱吱聲，讓炫彬去充個電再回來。



玩人物Quiz時炫彬終於明白為什麼大家都會站起來，因為真的太緊張XD不過演員們第一輪居然順利通過，反而讓羅PD十分慌張：「我以為一定會錯呢......」潤娥：「他好像很難過。」 炫彬：「聲音語調都變了！」



柳海真和潤娥在接下來的遊戲中都出錯，羅PD幫忙圓場說潤娥是因為沒有和柳俊烈合作過，柳海真跟著辯解：「我也沒有和韓孝周合作過啊！」炫彬立即做出用拉鏈封住嘴巴的動作，請他安靜XD



後來炫彬看到Jimin照片時也突然卡殼，十分懊悔。 羅PD：「下次Jimin玩這遊戲時我讓他也猜錯你的照片，這樣就same same了。」 炫彬愣了一秒，表示還是不要same same了XD



接下來大家接力玩傳統遊戲，必須5個人在規定時間內連續通過才算獲勝，整個過程超級驚險！看完這期《出差十五夜》真的更想看《機密同盟2》，中秋連假期間各大電影院都有上映哦！



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