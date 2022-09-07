Disney+獨家新劇12月公開《異瞳》由丁海寅＋高庚杓＋金慧峻共同演出獵奇劇情

由Disney+與製作公司Studio Dragon合作推出的最新獵奇電視劇《異瞳》，是電影題材大師三池崇史導演首度嘗試的韓國作品，由丁海寅、高庚杓與金慧峻主演，確定即將於12月公開。

Disney+的原創系列電視劇《異瞳》，描述擁有不死之身的最新人種「Connect」東修被買賣臟器的組織綁架了，並且被搶走了一邊的眼睛之後，發現自己的眼睛竟然被移植到了讓全韓國無法饒恕的連鎖殺人魔身上，而開始一場追擊戰的故事。這部作品也是享譽全球，被稱為電影題材大師的三池崇史所首度執導的韓國作品，令大家對於他的獨特風格相當期待。



河東修是一個充滿謎團的男人。他出身就擁有驚人的自癒能力，不論他的傷勢多麼嚴重都能自己痊癒。擁有這樣的能力看似令人羨慕，但東修卻因此被冠上「怪物」的稱號。某天東修突然被一群器官獵人綁架並摘取他的眼睛，當他在手術台上醒來並成功逃脫後，意外發現他居然可以透過被奪走的眼球看見眼前的事物，而這顆眼球的接收者正被一個令首爾居民膽顫心驚的連環殺手所用。東修下定決心追捕連環殺手、並採取一切必要措施搶回被奪走的身體器官。



而曾演出人氣電視劇《雪降花》《D.P.逃兵追緝令》與電影《青春催落去》《愉悅的音樂專輯》等等戲路不受限的演員丁海寅，在本次作品《異瞳》中即將飾演主角東秀，展現全新的面貌。東修是所謂的「Connect」新人種，突如其來的事件，讓他追著拿走他眼睛的連鎖殺人魔，內心戲的部份也將呈現丁海寅相當不一樣的演技。



而曾演出電影《分手的決心》《樂透大作戰》並即將與朴敏英搭配演出新劇《月水金火木土》的高庚杓，也在每一次作品的角色中力求改變。高庚杓在新作《異瞳》中更將飾演偶然得到了「Connect」眼睛的陳燮一角。也擁有雙面人生的他，在公司是個完美又帥氣的男同事，但內心卻是大家所想像不到的黑暗，期待高庚杓的完美演出。前段時間因演出《神探具景伊》而大受矚目的金慧峻，將飾演東修的助手李朗一角，深知「Connect」的秘密。《異瞳》預計在今年12月透過Disney+獨家公開。

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