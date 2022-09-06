看了只想拜倒在歐尼的石榴裙下！短髮女神金惠秀突換長髮，男人在她身邊氣場都被碾壓XD

看了只想拜倒在歐尼的石榴裙下！短髮女神金惠秀突換長髮，男人在她身邊氣場都被碾壓XD

明星   2022年9月6日   星期二08:00   Tracy  

（封面圖源：IG@hs_kim_95）

見過金惠秀大波浪髮型嗎？

提起影后金惠秀，標誌之一就是長年的短髮造型，特別是那斜瀏海，牢牢抓住了觀眾們的每一寸心！那頭黑亮黑亮的短髮如同柳絲一樣輕柔，也讓金惠秀被讚是「短髮女神」。

金惠秀出道36年的時間裡非短髮造型屈指可數，如《Hyena》中劉海+披肩直髮，整個人都顯得非常溫柔。
（圖源：SBS《Hyena》）

經典韓劇《Signal》80年代菜鳥時期的金惠秀紮著低馬尾辮，自帶青春氣息。
（tvN《Signal》(信號)）

還有《盜賊門》（神偷大劫案）中的中長髮Look，恣意灑脫，很帶勁！總之無論是私下還是作品中，大部份情況下金惠秀都是短髮。
（圖源：電影《盜賊門》(神偷大劫案)）

而日前金惠秀突然在個人IG上公開了新照，以全新髮型出鏡，震驚了所有人。這次金惠秀換上了大波浪長髮，不同於其他女生長波浪髮型營造出的溫柔嫵媚氣質，她完全是氣場全開，有一種女強人、女Boss的味道，絕對的霸氣歐尼！

此外，金惠秀主演的古裝劇《雨傘》，該劇是一部黑色喜劇風格的紀實古裝劇，包含朝鮮時代王子們為了上位收到的教育方法。 以朝鮮皇室家族教育方法為基礎，展現母親們為了權力無法停止對子嗣的愛與慾望的故事。 金惠秀在劇中飾演嚴苛的中殿娘娘。
（圖源：tvN《雨傘》）

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