《今日的網漫》擺脫1%低谷！具俊英演起小劇場搞笑為溫心吃醋，還為編輯部走險路（EP.12）

打棒球片段太可愛啦！大家是站哪對CP呢？具俊英&溫心，還是溫心＆副總編？

《今日的網漫》上上週的EP.10跌落低谷創下1.5%超低收視率，和2019年的《絕對達令》並列SBS最低電視劇收視率第一名。不過，上週有所起色，EP.11、EP.12回升至2.0%、2.3%。



‎‎EP.11講述具俊英得知姐姐具愛莉死亡的真相自責不已，EP.12倒不是寫具俊英回歸崗位後有多認真，反而聚焦在他對溫心的感情上，還有可能準備「復仇」。

暗戀溫心的感情日漸加深的具俊英，看見溫心和副總編同樣拿著咖啡就起疑心，看兩人單獨開會也很不是滋味。他對負責的漫畫家提供愛情線建議，也打翻了先前希望漫畫中女主角和前輩談戀愛的意見。由於漫畫是棒球主題，畫面便搞笑呈現具俊英代入自身的幻想，讓具俊英、溫心與副編輯打起棒球來。



總編輯語重心長向整個編輯部宣告Neon網漫只剩3個月努力的時間，因此每位編輯都在努力多做些什麼，總編輯也回頭找到3年前GINGERtoon倒閉前談合作的毛英秀漫畫家。然而正式簽約前，許冠英本部長竟然放消息Neon準備收購YOUNGtoon，毛英秀再度感受被騙。



許冠英的作為讓編輯部憤恨不已，其中總編、副總編與溫心，疑似都察覺到具俊英可能是編輯部裡的間諜，溫心還兩度撞見具俊英與許冠英見面，失望不已。不過，具俊英其實另有打算，是要擊潰許冠英刻意重新接近許冠英的，不曉得是否和姐姐過世有關，還是純粹想為Neon網漫出口氣。



然而具俊英不知道的是，他現在不說明清楚，會造成溫心離自己越來越遠、離副總編越來越近……預告中各種危機都湧現，申大陸又被陰影纏身，白御鎮的手已經不如以往……



文末附上具俊英打棒球小劇場搞笑片段：



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