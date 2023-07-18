電影《神鬼海底撈》觀前看點公開！台灣上映日特別選在男主角趙寅成生日當天7月28日！

電影《神鬼海底撈》選在7月28日，男主角趙寅成的生日當天正式上映，與台灣粉絲一同慶祝男神的42歲生日。《神鬼海底撈》劇情描述化學工廠的進駐讓海女們失去了工作，為了謀生而尋找各種方法的海女們，發現只要打撈丟進海底的走私品，就能獲得鉅額報酬的走私世界。

#看點1：導演柳昇完

《神鬼海底撈》的導演即是《軍艦島》、《逃出摩加迪休》導演柳昇完，作品總是受到廣大觀眾們的喜愛，這次他將帶來以海女以及走私題材為主的作品，多層次的縝密故事透過自然的敘事模式，即將再度令觀眾們耳目一新。



#看點2：演員們的夢幻演技組合與奇妙瘋狂的敘事

《神鬼海底撈》集結了多位擁有名品演技的演員，包含《信號Signal》《王后傘下》的金惠秀，《外星+人》《人生多美麗》《天空之城》的廉晶雅、《逃出摩加迪休》《浴血圍城88天》的趙寅成，《老千：獨眼傑克》《魔鬼對決》的朴正民，《五月的青春》《魔女首部曲》的高旻示等等，都是令人相信而看的演員，他們的組合相當新鮮，角色之間的關係也相當瘋狂，沒有誰是主角或是配角，每一位都有相當吃重的存在感。此外，故事的敘事也讓觀眾們沒有時間感受到空閒！



#看點3：看似簡單的劇情，卻又有著無法預測的故事

柳昇完導演一向以拍攝進度明快的動作片著稱，本次他的回歸也將帶來緊湊的節奏，在海面下與陸地上來回穿梭。片中的武術指導老師也將呈現乾淨俐落的動作場面，今年夏天將以爽快又刺激的方式，展現本片趣味所在。看似簡單鋪陳的劇情，卻即將帶來觀眾們難以預測的發展走向。7月28日即將在台上映。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞