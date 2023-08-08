朴敘俊電影舞台問候拒戴髮箍遭炎上，引發網友翻出各種演員戴髮箍趣照

李炳憲、朴敘俊與朴寶英主演的《水泥烏托邦：末日浩劫》在韓國熱映中，沒想到昨（7）日一支演員舞台問候影片在Twitter被瘋傳，理由是朴敘俊拒絕朴寶英讓他戴髮箍的請求。

朴敘俊這一個拒絕的舉動引發批評，認為他耍大牌，理由是舞台問候時戴上可愛髮箍當作粉絲福利已是基本，而且就算不戴也應該接過來，不是讓朴寶英尷尬的拿著，何況兩人在劇中是飾演夫妻，不少人表示對他失望。當然，也有人認為朴寶英被拒絕後，已點了點頭表示理解朴敘俊不想戴髮箍（髮膠的因素），反過來批判網友太高標準看待藝人。

*相關報導：‎朴敘俊新作舞台問候拒戴粉絲準備的情侶飾品，不配合朴寶英宣傳全程手背身後

朴敘俊目前已澄清是因為頭髮噴大量髮膠的關係怕頭皮拉扯所以不戴，而且髮箍是朴寶英粉絲給的，對於拒絕的事情已向朴寶英道歉。不過，在朴敘俊澄清前，Twitter出現一個滿奇特的現象，許多網友貼出其他演員在舞台問候時戴髮箍的模樣……

「敘俊啊，這些大前輩現在都在流眼淚，看看大耳狗（喜拿狗、玉桂狗）髮箍」（feat.《走私》金憓秀、廉晶雅）



ㅆㅂ 서준아

이 대선배님들 지금 눈물 흘리면서도

시나모롤 머리띠 쓰고잇는걸 좀 봐라 pic.twitter.com/YFgAaSthB0 — æyo (@aeyoaeyo11) August 6, 2023

「怎麼不戴兔子髮箍呢，演員申河均頭戴公主王冠、拿公主棒、穿粉色手套、披粉色網紗披風，還穿河均公主T恤拍照呢」（編按：這是申河均的49歲生日派對）



「這是不戴髮箍就會被除名的舞台問候」（feat.《逃出寧靜海》趙漢哲、崔秉默、薛耿求、D.O.都敬秀、金喜愛）



「黃晸珉像洗臉髮帶把頭髮拉上去戴，比起嘖嘖大叔更不懂粉絲福利。」（feat. 《玩命交涉》黃晸珉，編按：當時還有網友形容這是舞台災難XD）



@그거하나못써주냐 황정민은 세안밴드마냥 머리 쫘아아아악 올려서 써줬을텐데 ㅉㅉ 아저씨보다 팬서비스를 몰라



저렇게까진 안바래도 살포시 써줄수있는거아냐며 닉주디케미 바랬던것같은데 https://t.co/QyrV9yvVSv pic.twitter.com/98UAmeiEIE — 꽁 (@ggongg0) August 6, 2023

「跟滿植公主學學吧」（feat.鄭滿植）



（「清潭洞夫婦」鄭雨盛與李政宰）



網友將上述演員拿來和朴敘俊比較的同時，似乎也在調侃他們，儼然成為了各種迷因（meme）、哏圖XDD

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