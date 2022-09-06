看了只想拜倒在欧尼的石榴裙下！短发女神金惠秀突换长发，男人在她身边气场都被碾压XD

见过金惠秀大波浪发型吗？

提起影后金惠秀，标志之一就是长年的短发造型，特别是那斜浏海，牢牢抓住了观众们的每一寸心！那头黑亮黑亮的短发如同柳丝一样轻柔，也让金惠秀被赞是「短发女神」。



金惠秀出道36年的时间里非短发造型屈指可数，如《Hyena》中刘海+披肩直发，整个人都显得非常温柔。



经典韩剧《Signal》80年代菜鸟时期的金惠秀扎著低马尾辫，自带青春气息。



还有《盗贼门》（神偷大劫案）中的中长发Look，恣意洒脱，很带劲！总之无论是私下还是作品中，大部份情况下金惠秀都是短发。



而日前金惠秀突然在个人IG上公开了新照，以全新发型出镜，震惊了所有人。这次金惠秀换上了大波浪长发，不同於其他女生长波浪发型营造出的温柔妩媚气质，她完全是气场全开，有一种女强人、女Boss的味道，绝对的霸气欧尼！



此外，金惠秀主演的古装剧《雨伞》，该剧是一部黑色喜剧风格的纪实古装剧，包含朝鲜时代王子们为了上位收到的教育方法。 以朝鲜皇室家族教育方法为基础，展现母亲们为了权力无法停止对子嗣的爱与欲望的故事。 金惠秀在剧中饰演严苛的中殿娘娘。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻