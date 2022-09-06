Red Velvet Wendy脾氣也太好了吧！節目上被愛豆男後輩指指點點，數次指責她「眼神渙散」

男團UP10TION成員、憑藉《Produce X 101》爆火起來的李鎭赫因為態度問題被廣大網友詬病。

日前李鎭赫做客了前輩團Red Velvet Wendy主持的廣播節目《Wendy的Young Street》，他因曾經擔任過該節目的特別DJ，因此很熟悉節目流程，一亮相就和Wendy聊得特別開心，兩人互相稱讚，現場氛圍非常和諧。

只是節目進行到途中，李鎭赫的部份言論引發了聽眾們的不滿。他看向Wendy說道：「不好意思，從鏡頭裡看你的眼神很渙散。」Wendy解釋自己的眼睛有些水腫，所以才看起來失焦，化妝師特意打了很多陰影。原以為這個話題到此結束，沒想到很快李鎭赫就將話頭轉向了Wendy，又說：「今天你的眼睛有點可怕。」沒過多久之後，他再一次提起：「不好意思，你的瞳孔為什麼在顫抖，像是缺鎂。眼神不要老是這麼渙散啦。」



反反覆覆說了多次。一直保持著清亮語調的Wendy一再反駁：「沒有啦，我眼睛明明睜很大。」這之後，相關話題李鎭赫依舊數次提及，直到最後甚至還手指著Wendy說：「姐姐，眼神散了。」Wendy始終很有耐心地回應：「沒有哦～是因為你從下往上看才這樣。」



節目播出後，李鎭赫的態度就在韓網上引爆了熱議，不少網友留言稱：「Wendy是前輩吧」、「太失禮了」、「同一件事情到底 要說幾次，太沒眼色了」、「說一次是開玩笑，說很多次是沒禮貌」、「Wendy脾氣太好了」、「 私下關係再好，這也是在節目裡，應該要有分寸」等。

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