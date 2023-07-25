[好片推薦]《神鬼海底撈》人言可畏！海女除了會撈鮑魚還得耍心機！前所未有的海底割喉戰太精彩！

[無雷]即將在男神趙寅成生日7月28日上映的《神鬼海底撈》，描述1970年代的海女們為維持生計鋌而走險，原本撈鮑魚現在改為打撈走私貨品，雖然大撈一筆，卻在一次被海關查獲的事件中，團隊的友情破裂，變得各懷鬼胎，三年後重逢的她們能找出事件的內鬼嗎？

《神鬼海底撈》由《逃出摩加迪休》導演柳昇完執導，故事展開相當明快易懂，也因背景設定在1970年代的純樸漁港群川，電影中更是出現了許多懷舊復古的歌曲，別有一番風情。廉晶雅與金惠秀飾演的海女們，展現完美泳技，也完美呈現當時的海女們不需要任何裝備，戴著蛙鏡與鐮刀潛入海中，浮上海面時還會發出類似吹口哨的聲音，重現海女獨特的呼吸法。



海女們因為化學工廠進駐而無法撈捕到新鮮的鮑魚，生活面臨困境，而船長只好接受掮客的建議，讓大船將想要走私的物品拋入海中，再由海女將貨物打撈上岸。生活終於開始改善，但廉晶雅的船長老爸卻相當不安。果然他們早已被海關盯上，原本感情相當好的海女們，也因為一次事件而分崩離析，更傳出從海關手中脫逃的金惠秀，為了貪圖獎金而舉報海女們。三年後，金惠秀重新回到群川，帶來了「全國走私王」趙寅成以及更大的撈捕計劃，但大家卻早已沒了信任，各懷鬼胎，到底該如何選邊站？



片中除了你來我往的心理戰以外，更有非常精采的海下動作戲碼，有人跟在認真工作的海女們身後想除掉她們，海女們在海中利用自己的專業度，優異的泳技以及對環境的熟悉，展開殊死搏鬥。在無聲的海中，加上水中阻力，卻依舊呈現出相當刺激緊張的動作戲碼，打鬥的時間也不算短，與一般大家看到的動作戲碼有著非常不一樣的感受，是本片一大看點。《神鬼海底撈》即將於7月28日全台上映。





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