網友感嘆男團WINNER大哥金秦禹每個月花百萬元照顧的皮膚：「隨便拍都在發光」、「比女演員還漂亮」

【多圖】大哥這樣的皮膚管理太徹底了，有考慮出本書嗎？！XD

你喜歡皮膚管理好的男人嗎？那絕對不能錯過人氣男團 WINNER 的大哥「金秦禹」，他徹底的管理可能連你也自嘆不如，另一邊也會對他的膚況感到驚嘆！！

韓國論壇主題為「這是在皮膚科花了300萬（韓元）的皮膚啊…」的文章中，原PO感嘆金秦禹的膚質狀況實在是太好了，就算是記者隨便拍的，狀態也超好。

*補充：300萬韓元約=6.7萬台幣=1.7萬港幣=1.5萬人民幣。

此外，WINNER 之前出演《認識的哥哥》時，金秦禹就透露過自己沒有什麼物慾，有時候隨身物品就用紙袋裝著，相當隨興，也過得很節儉，不過成員們卻爆料，金秦禹在皮膚科每個月會花300萬保養，讓他本人忍不住爆笑出聲。



姑且不論金秦禹有沒有真的花到這麼多錢，但他的皮膚管理是真的做得相當徹底！任何一家品牌搶到他這個代言人都是賺到了啊～。

網友留言：「如果有長得漂亮的男人排行，第一肯定投給他」、「自體發光的男子」、「真的比女人還漂亮」、「還以為看到了女演員，超有氣質的」、「必須要先有那張臉，才會願意花那麼多錢」、「真的很聰明，錢花對地方了」、「也許沒有花到300萬，但肯定是用了300萬分的努力」、「懂得投資自己的男人」

大家覺得如何呢？

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