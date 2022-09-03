大反轉！你所看到的劇情Bug其實不是Bug！《獵鑽緝兇》新集數揭開最大Boss，權管家成變數（EP.11-12）

事情果然沒有那麼簡單，反轉太精彩！！

《獵鑽緝兇》（ADAMAS）本週劇情進入新高潮，河宇信（池晟 飾）的偷取計畫終於能施行，不過事情想當然耳沒那麼容易，觀眾和河宇信此集才恍然大悟……



河宇信原先想犧牲自己、讓自己成為偷竊阿達瑪斯的現行犯，讓阿達瑪斯有機會到警方手上重啟22年前命案再審。殊不知……河宇信沒有找到阿達瑪斯，倒是一篇簡報〈檢方取得李昌雨口供 消失的殺人兇器在何處？〉在他面前攤開。



河宇信沒看錯，觀眾也沒看錯，其實這一切可以說全都是權宰圭會長（李璟榮 飾）設下的陷阱，只不過權會長沒想到，權管家竟然受河宇信煽動成功，欲出面揭發權會長罪行。權管家最終以竊盜罪被逮捕，阿達瑪斯也到了警方手上，但沒多久就被李組長（吳代煥 飾）敲碎。



邀請河宇信來海松園寫作全是權會長的意思，權會長早就料到河宇信會為了親生父親李昌雨偷取阿達瑪斯，而他需要河宇信從李昌雨那邊拿回真正的阿達瑪斯，若河宇信不從，他會找上宋秀玄（池晟 飾）。權會長的話也透露出他一直以來說的「很像」是指河宇信很像李昌雨，而不是很像兒子權民祖（安普賢 飾）。



河宇信思慮了許久終於向宋秀玄開口，說出親生父親是李昌雨一事。宋秀玄聽了便辭掉檢察官職務，毅然決然擔當李昌雨的辯護律師。



本劇最大Boss確實是權會長沒錯，雖然他沒有親自對宋順浩動手、讓李昌雨背黑鍋，但他是下指令的幕後黑手。另一個Boss即他的兒子權賢祖，權賢祖向殷惠秀（徐智慧 飾）坦承做掉了權民祖，殷惠秀宛如晴天霹靂般，打算放手一搏親自到權會長身邊等待時機復仇。



《獵鑽緝兇》在這兩集播出以前，一直有聲音認為劇情Bug太多，最多人質疑的就是：怎麼可能會讓陌生人在自家到處走動？而那人還是心狠手辣的大Boss？現在終於獲得平反了，因為這本身就是個圈套，無論河宇信還是觀眾都掉入陷阱了。

另外，金瑞熙（李秀敬 飾）的自爆事件怎麼處理？經過她自己一番推理，成功阻止了慘劇發生，不過還是被陷害成對黃炳哲候選人不利的嫌犯，連特搜部也被列為背後主謀，而自左主張讓金瑞熙與特搜部陷入困境的李組長倒是被滅口了。

13集預告，由於李組長身亡，權會長指定了崔總管（許城泰 飾）接手A組，崔總管終於做到了起初臥底海松的目標……



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