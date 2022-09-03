10月7日準備爆笑！高庚杓、李伊庚、音文碩電影《樂透大作戰》一張中頭彩的彩券從南韓飛到北韓，獎金到底屬於誰

爆笑超越《雞不可失》，在韓上映後獲得一面倒的爆笑口碑，票房成績亮眼的爆笑喜劇《樂透大作戰》，由演員高庚杓、李伊庚、郭東延、陰文錫、朴世婉、李淳元、金珉晧等共同搞笑演出，劇情描繪南韓樂透頭彩飄向北韓，展開南北韓天兵最狂交涉，在韓國上映後已連續多日佔據整體票房冠軍。將於10月7日在台上映！

《樂透大作戰》是一部南北韓軍人，圍繞在57億樂透頭彩的瘋狂喜劇，甚至還讓這張來自南韓的彩券，如對北傳單一樣不小心飛越38度軍事線，這個驚顯又刺激的奇想，不僅幽默，更象徵南北韓關係。讓一張原本沒有主人的頭彩彩券，從最初撿到的南韓兵長，到再度撿到的北韓士兵，兩人互相高喊「誰撿到就是主人」，分別為這57億頭彩展開爭奪大作戰。由橫跨大小螢幕，曾演出《嫉妒的化身》《急速首爾》《分手的決心》，最近更與朴敏英合作《月水金火木土》的高庚杓，以及《加油吧威基基》《大畫特務》與《暗行御史》的李伊庚，最近正演出搞笑搜查劇《Good Job》與電影《犯罪都市2》的音文碩，《怪異》《黑話律師》中表現亮眼的郭東延等共同搞笑演出。



《樂透大作戰》在南韓上映後，也掀起讓人吃驚的「票房逆轉勝」旋風。雖然上映後連續4天保持整體票房亞軍（新片票房冠軍），但憑藉口耳相傳的爆笑口碑，讓本片自上映第5天起，開始「逆轉勝」蟬聯多日整體票房冠軍。尤其民眾在觀賞後紛紛大讚：「《雞不可失》之後，好久沒笑得這樣開心了！」「片長113分鐘當中，大概有100分鐘都在笑！」「笑到爆米花都噴飛！」對於故事與演員演技，都給予極高評價。《樂透大作戰》台灣將於9月30日到10月2日進行搶先口碑場，10月7日起於全台盛大上映。



本片劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚飾）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…



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