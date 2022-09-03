【K社韓文小百科】「青瓦台韓服寫真」被全韓國民痛罵：有損國家尊嚴！韓惠珍也被牽連

以韓國青瓦台為背景的韓服寫真最近遭到了韓國民眾的一頓痛罵。

時尚雜誌《Vogue》韓文版在青瓦台拍攝了一組以「韓服」為主題的時尚大片，沒想到這組時尚大片剛公開，就引爆韓國網民熱議，認為寫真裡所謂的「韓服」很掉價，嚴重損害了國家尊嚴。



青瓦台是韓國總統的官邸，本次拍攝就在青瓦台的本館、迎賓館、常春齋、綠地園等地進行拍攝，邀請了超模韓惠珍等人演繹。 原本以為是可以把韓服推向全世界，卻沒想到被罵「丟人丟到全世界」，知名韓服設計師朴述女直接在電視上公開抨擊：「難道西洋的裙子搭配我國的鞋子就能被稱作是韓服了嗎？ 還是在那種具有象徵意義，全世界人民都關注的青瓦台裡拍攝！！」



作為模特中最出名的韓惠珍也被罵慘，尤其是她那張穿著紅色裙子躺在椅子上的照片直接被吐槽「像極了妓生」，有不少民眾也指責她不作為，畢竟作為韓國本土一線超模，所穿的每一件衣服不僅在國內，甚至在國外也有一定的影響力。



而韓國國會文化體育觀光委員會也就此事召開全體會議，韓國共同民主黨議員拿著雜誌，指著模特照片質問「這是韓服嗎？ 看著像韓服嗎？ 說是為了宣傳韓服文化，丟臉都丟到全世界了。」

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