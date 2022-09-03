【K社韩文小百科】「青瓦台韩服写真」被全韩国民痛骂：有损国家尊严！韩惠珍也被牵连

以韩国青瓦台为背景的韩服写真最近遭到了韩国民众的一顿痛骂。

时尚杂志《Vogue》韩文版在青瓦台拍摄了一组以「韩服」为主题的时尚大片，没想到这组时尚大片刚公开，就引爆韩国网民热议，认为写真里所谓的「韩服」很掉价，严重损害了国家尊严。



青瓦台是韩国总统的官邸，本次拍摄就在青瓦台的本馆、迎宾馆、常春斋、绿地园等地进行拍摄，邀请了超模韩惠珍等人演绎。 原本以为是可以把韩服推向全世界，却没想到被骂「丢人丢到全世界」，知名韩服设计师朴述女直接在电视上公开抨击：「难道西洋的裙子搭配我国的鞋子就能被称作是韩服了吗？ 还是在那种具有象徵意义，全世界人民都关注的青瓦台里拍摄！！」



作为模特中最出名的韩惠珍也被骂惨，尤其是她那张穿著红色裙子躺在椅子上的照片直接被吐槽「像极了妓生」，有不少民众也指责她不作为，毕竟作为韩国本土一线超模，所穿的每一件衣服不仅在国内，甚至在国外也有一定的影响力。



而韩国国会文化体育观光委员会也就此事召开全体会议，韩国共同民主党议员拿著杂志，指著模特照片质问「这是韩服吗？ 看著像韩服吗？ 说是为了宣传韩服文化，丢脸都丢到全世界了。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻