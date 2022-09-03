太常去LA、英語太好被質疑「LA窩藏妻女」，金鍾國再度澄清多年謠言：「我學英語不是為了和女兒交流」

太常去LA、英語太好被質疑「LA窩藏妻女」，金鍾國再度澄清多年謠言：「我學英語不是為了和女兒交流」

綜藝   2022年9月3日   星期六11:10   草莓  

（封面圖源：iQIYI@《Running Man》截圖、Youtube@김종국 GYM JONG KOOK 截圖）

只要鍾國一天沒結婚，這個謠言就會繼續傳下去XDD

金鍾國的頻道《GYM鍾國》前陣子有支LA（洛杉磯）相關Volg，其中一幕‎他以流利英文指導當地人健身的畫面備受討論‎，有些網友看了好奇金鍾國是如何練成一口流利英語的，也有網友開玩笑金鍾國早在LA窩藏妻女，英語那麼好是應該的。
（圖源：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK 截圖）

金鍾國在LA窩藏妻女？謠言的源頭可能是出自車太鉉，而讓謠言發揚光大的絕對是Haha。2018年《Running Man》EP.411，問Haha為什麼金鍾國那麼常去LA，他竟回答：因為女人、因為前女友、因為自己的親生女兒。Haha後來也經常在《Running Man》甚至是《我家的熊孩子》「散播謠言」。
（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

神奇的是，2020年EP.508《Running Man》接受觀眾暴料，其中一則就是‎觀眾爆料曾在LA見過金鍾國與一名韓僑女子走在一起……其他成員聽了紛紛直覺「那人就是大嫂」！不過金鍾國澄清自己是和一群人在一起，並非孤男寡女。
（圖源：iQIYI@《Running Man》截圖）

由於眾多網友敲碗金鍾國分享自己的英語學習經驗，1日他就在《GYM鍾國》更新了相關影片。他表示自己很愛帶媽媽出國玩，尤其是到LA，為了方便溝通便下定決心學習英語。

至於要怎麼練習口說，金鍾國身旁的英語老師提議：「如果和美國人交往，英語水準會進步很快。」金鍾國聽了說：「那也是不錯的方式。有不少人以為我的英文好是在美國藏女友，或是在美國有妻女，為了跟女兒溝通才奮發學習……那些都不是真的。」笑著澄清多年謠言。
（圖源：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK 截圖）

▼《GYM鍾國》談英語學習完整影片

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