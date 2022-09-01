《獵首密令》主演齊出動！見面會失誤漏按錄影鉺鍵，李政宰&鄭雨盛&鄭滿植&許城泰補拍影片應援罹癌粉絲

近日一位韓國粉絲分享了《獵首密令》主演群李政宰、鄭雨盛、鄭滿植和許城泰的暖心事跡，讓網友大呼：「美談又再加一了！」

這位粉絲上月28日在電影院觀看《獵首密令》後參加主演們的見面活動，幸運地被鄭滿植邀請上台一起自拍影片。 粉絲透露自己患了癌症，演員們聞言有些驚慌但仍為他加油打氣，讓他十分感動。



然而回座位後，粉絲卻發現手機裡居然沒有影片，似乎是因鄭滿植接過手機後失誤沒有按下錄影鍵而造成。 粉絲在IG上表達遺憾心情、也跟朋友傾訴委屈，不料時隔不久竟然收到鄭滿植和《獵首密令》宣傳組的DM！

對方表示十分抱歉，所以請四位演員重新拍了問候影片。 粉絲猜測可能是朋友給鄭滿植IG留言，演員看到後和宣傳組一起策劃了這次驚喜。 「我只是眾多觀眾中的一個，被忽略也不意外，但他們卻特地抽時間來拍影片，真的太感動了。」



粉絲說自己是第二次被診斷出癌症、而且是罕見癌，多虧演員們才讓他短暫擺脫被病魔困擾的日常，希望接受手術後能盡快康復。 亦盛讚《獵首密令》非常好看，是他唯一在電影院看了兩遍的作品。

為證實這件事的真實性，原PO還上傳了醫療保險文件和演員所屬社發來IG DM的截圖，強調絕非所謂「宣傳手段」。

網友也紛紛為原PO加油：「有這麼棒的氣韻加持，一定要康復啊！」、「好感動」、「鄭滿植真的是很有想法的演員，眼神說明一切」、「《獵首密令》觀眾見面活動的粉絲服務全都超強」。

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