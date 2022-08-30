果汁Joy又有戲劇作品啦！《偶然的田園日記》化身鄉村警察，笑容還是那麼甜美可人～

【內有中文預告】Joy笑起來真的很甜啊～角色形象好像回到了《她愛謊》！

總給人陽光清爽形象，著名的「果汁相」愛豆Red Velvet Joy（朴秀英；朴秀榮），近期又要帶來全新主演戲劇《偶然的田園日記》。

▼Joy近期在Red Velvet歌曲〈Feel My Rhythm〉裡的燦笑Part很受歡迎



《偶然的田園日記》改編自同名網路小說，故事背景發生在鄉村「喜東里」裡，講述土生土長的人氣王巡警「安子英」，和希望盡快擺脫喜東里的首爾人獸醫「韓智律」，兩個人之間吵吵鬧鬧的浪漫喜劇。他們之中還有位當地的農場接班人「李尚賢」，三角戀就此展開。

▼「歡迎來到充滿愛的喜東里吧～」



Joy此次的角色宛如重回2017年《她愛上了我的謊》裡的純真活潑模樣，睽違已久再次演出喜劇向羅曼史。她的兩位搭檔對象都是去年剛出道、人氣看漲的新人演員，曾演《You Make Me Dance》、《警察課程》與《學校2021》的秋英宇，以及《剛剛三十歲》、《來魔女食堂吧》《神探具景伊》的白成哲。

Joy即飾演愛管閒事但村民也很依賴的巡警「安子英」，完全是個調解大師、人氣王，村民都把她當調解中心。不止處理民怨，在需要幫忙農事時也會義不容辭下田，是個對喜東里有滿滿感情的人。



▼「民怨和農事都交給我吧！」



偶然從首爾下鄉來到喜東里的獸醫「韓智律」，由秋英宇飾演。韓智律因爺爺一通電話接手了喜東里的一家獸醫院，初來乍到處處都不習慣，尤其是村民們愛管閒事的一點。

▼「我為什麼會在這裡……啊，好想回首爾。」



白成哲飾演夢想著把喜東里打造成桃子特色村莊的「Young &Handsome」農場接班人「李尚賢」，是擁有暖男氣質、被稱為「人間喜東里」的MZ世代農夫，在社交平台上也以「桃子青年」小有名氣。

▼「這在等待結果。桃子？不，是她的心。」



《偶然的田園日記》為kakao TV原創劇，9月5日起每週一到三上架，也會透過Netflix於全球公開。

▼中文預告



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