《犯罪都市4》壞人不只一個！繼金武烈之後再公布反派角色李東輝！

繼日前公開了《犯罪都市4》的第四位反派角色將繼尹啟相、孫錫求、李浚赫之後將由金武烈演出，而今日又接續公開另一位反派角色，也就是大家相當熟悉的演技派演員李東輝！

演技派演員李東輝戲路寬廣，大家最常看見的應該是他的喜劇演出，從《愛上變身情人》、《雞不可失》、《今天決定我愛你》，直到最近的《嬰兒轉運站》也都有他的特別演出，而在綜藝節目《玩什麼好呢》中也以MSG Wannabe的成員的身份活躍演出，展現其多才多藝的一面。從喜劇演出到動作或內心戲碼也難不倒他，《犯罪都市4》更即將變身反派與金武烈共同成為馬東石的對立一方。他也曾與馬東石合作過電影《兄弟》。



《犯罪都市3》目前正如火如荼的拍攝中，而將接續拍攝《犯罪都市4》作品，更打算一路拍到第八集，目前也正在陸續為第四集選定角色中，而《犯罪都市》系列的好票房好口碑，讓這部作品在第二集上映後立即投入製作第三集，而後續第四集也將以這樣飛快的速度開展。主演兼企劃的馬東石也早已表示將製作8集犯罪都市系列，故事都已經有藍圖，而他也將在結束《犯罪都市3》與《犯罪都市4》的拍攝後，再消化海外的作品。



《犯罪都市》自2017年在韓上映以來好評不斷，第一集雖然沒達到破千萬的票房，但所有角色以及反派「張晨」可說是深植人心，《犯罪都市2》在今年5月上映後票房直衝1269萬觀影人次，相當受到廣大觀眾們的喜愛。

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