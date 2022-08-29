《犯罪都市4》坏人不只一个！继金武烈之后再公布反派角色李东辉！

继日前公开了《犯罪都市4》的第四位反派角色将继尹启相、孙锡求、李浚赫之后将由金武烈演出，而今日又接续公开另一位反派角色，也就是大家相当熟悉的演技派演员李东辉！

演技派演员李东辉戏路宽广，大家最常看见的应该是他的喜剧演出，从《爱上变身情人》、《鸡不可失》、《今天决定我爱你》，直到最近的《婴儿转运站》也都有他的特别演出，而在综艺节目《玩什么好呢》中也以MSG Wannabe的成员的身份活跃演出，展现其多才多艺的一面。从喜剧演出到动作或内心戏码也难不倒他，《犯罪都市4》更即将变身反派与金武烈共同成为马东石的对立一方。他也曾与马东石合作过电影《兄弟》。



《犯罪都市3》目前正如火如荼的拍摄中，而将接续拍摄《犯罪都市4》作品，更打算一路拍到第八集，目前也正在陆续为第四集选定角色中，而《犯罪都市》系列的好票房好口碑，让这部作品在第二集上映后立即投入制作第三集，而后续第四集也将以这样飞快的速度开展。主演兼企划的马东石也早已表示将制作8集犯罪都市系列，故事都已经有蓝图，而他也将在结束《犯罪都市3》与《犯罪都市4》的拍摄后，再消化海外的作品。



《犯罪都市》自2017年在韩上映以来好评不断，第一集虽然没达到破千万的票房，但所有角色以及反派「张晨」可说是深植人心，《犯罪都市2》在今年5月上映后票房直冲1269万观影人次，相当受到广大观众们的喜爱。

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