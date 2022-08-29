【分集劇情】《還魂》第一季大結局！陳武抵死掙扎害慘無德張煜，三對CP能否最終修成正果？

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第20集是第一季的最後一集，世子在黑化邊緣來來回回，無德和張煜在陳武的惡意插手下，遇到前所未有的心痛危機......

*以下內容包含第20集關鍵劇情！



世子被陳武蠱惑

世子認為張煜已失去術力且決定遠走他鄉，本不想再計較，但陳武極力強調張煜的存在是極大隱患。 世子心知自己不是帝王星，發現大家也是配合演戲後，逐漸感到如芒在背。



無德被邪術控制

陳武用崔氏巫女的方術鈴控制還魂人無德，打算最後利用落壽一次：操控她殺死對陳武不利的陳優拓，再石化而死。 松林術士皆非落壽對手，張煜擔心她被朴進射殺而上前阻攔，卻被心愛之人一劍刺穿。 無德在張煜的呼喚聲中短暫找回神志、情緒崩潰，因使用術力而逐漸石化。 落壽的記憶和陳武的鈴聲在無德腦內交戰，她不知不覺走到還魂人墳墓，心如死灰地躍入水中，隨後被兩個神秘人救起。



張煜浴火重生

張煜原本打算和無德成親、一起去沙里村尋找她的身世線索，也把體內的冰石帶離紛爭。 為保護無德而被刺死後，張煜的屍體被公開火化。 張煜的意識在一片秘境中撿起冰石，這時火焰突然變換顏色和形態，隨著一聲爆炸，復活的張煜從濃霧中走出，眼神凌厲不已。



中年CP撥雲見日

遲鈍的朴進仍然以為金道主要和李先生成親，竟大度地說要送套房子給她當新居。 金道主氣得不行，坦白說她喜歡的是朴進，朴進這才意識到事情被自己搞砸了。 張煜勸他挽回一下，朴進於是準備了金道主喜歡的鳳仙花種子，真心實意向她告白，兩人終於把手牽到一起。目睹一切的李先生獨自坐在河邊，泣不成聲。



第二季預告：高允貞歸來

失去術力的張煜看起來已經恢復，交戰時不費吹灰之力。 第一季的主要角色們依次登場，唯獨不見女主角庭沼珉。 最後一幕是飾演落壽的高允貞，但打扮與殺手落壽截然不同，長髮披散、美艷動人。 《還魂》第二季將在12月開播，此前有消息稱第二季的主角是高允貞，對此劇組含蓄表示：「請通過劇集確認。」



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