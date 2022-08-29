《Sweet Home》「徐伊景」李施昤时隔10年再剪短发！结果腹肌也抢镜

欧腻这样也很好看！！不知道是不是为戏所剪？

近期在《Sweet Home》饰演「徐伊景」，大秀动作戏伸手及健美身材的李施昤（李是英），近日剪掉一头长发，腹肌也成为亮点。



喜爱制作搞笑短影片的她，25日便释出一段影片表达自己想了又想想了又想……终於狠心剪掉秀丽长发，剪成耳上俏丽短发。隔天李施昤则发布一组相片，看起来像是品牌合作的贴文，不过粉丝都关注於她的短发，还有腹肌！



好人缘的她，两次发文都吸引多位「蓝勾勾」名人留言，包括李起弘、高佑丽、徐孝琳、裴瑟琪、金亚中、李允真、韩善伙、T-ara孝敏，大多惊讶她剪了短发或是称赞新发型漂亮，裴瑟琪（IG@bebe_sl）倒是发问：「姐姐的短上衣哪里买的？」



回顾李施昤出道以来的造型，上一次剪成如此短的发型，已是2012年她为戏打造一头短卷发，该戏即与李栋旭合作的《暴力罗曼史》。



李施昤接下来要加入《Sweet Home》2、3季演出，不晓得此次短发是不是也是为戏所剪呢？目前只知道的是，李施昤剪掉长发很是不舍啊！最新的三篇贴文都在想念逝去的长发，发言：「才几天前啊……」「呜呜我的头发……再见……」



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