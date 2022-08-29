又一部人氣網漫要改編成電視劇了！《人類的森林》驚悚上線，網友：超適合李棟旭&任時完

人氣恐怖網漫《人類的森林》將被搬上小銀幕。

據韓媒《YTN star》獨家報導稱，恐怖網漫《人類的森林》將被拍成電視劇，由憑藉電影《朋友》猛圈811萬觀影人數的導演郭景澤掌鏡，講述了為了實驗而關押著反社會殺人魔們的收容所陷入癱瘓之後發生的一系列故事，預計拍攝10集。 原版漫畫就定為19歲以上才可觀看，偏重於心理、懸疑描寫，若要拍攝成電視劇還需要加強人物刻畫等。



此外，媒體還報導了《人類的森林》已經啟動主演選角，但一直尚未有準確的消息傳出。 聽到人氣恐怖漫畫將要搬上小螢幕之後，不少漫迷和劇迷們都點名希望李棟旭和任時完擔任主演。



李棟旭和任時完曾一同主演了《他人即地獄》，該劇也是恐怖網漫改編而成，探討了人與人交往、揭露人性陰暗，全片透著一種詭異的氛圍，讓人不寒而慄。任時完飾演的男主角鍾宇是一個從鄉下來到首爾打拚的青年業餘作家。 李棟旭扮演了事業有成的牙醫，將「衣冠禽獸」、「斯文敗類」形象演繹很帶感。 已經有了此類題材拍攝經驗的他們，若是能夠再次搭檔，演起同款氛圍劇來應該非常得心應手吧。



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