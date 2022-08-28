Brad Pitt最想合作的韓國演員是尹汝貞，念錯名字超緊張：「她會殺了我」

好萊塢巨星Brad Pitt和Aaron Taylor Johnson近日赴韓國宣傳新片《子彈列車》，做客《演中LIVE》時聊到最想和尹汝貞合作，卻在名字發音方面屢屢失誤，令他十分受挫XD

Brad Pitt時隔8年訪韓，一方面對韓國飲食念念不忘，就連在LA時也常被目睹出現在韓國餐廳，另一方面作為電影製作人，對韓國近年來的作品也讚不絕口：「《魷魚遊戲》在美國一鳴驚人，我的製作公司和奉俊昊導演合作《玉子》 非常令人興奮，還有機會與優秀的演員合作，例如《農情家園（夢想之地》。」



主持人問他最想與哪位韓國演員合作，Brad Pitt立即答道：「充滿個性又優秀的... 這個不能念錯，宥貞尹對不對？」 主持人露出遺憾的表情，Brad Pitt懊悔笑說：「看來我念錯了！汝貞尹？ 她一定會殺了我。 會把我罵超慘的。」



尹汝貞去年憑《農情家園》獲得奧斯卡最佳女配角，和Brad Pitt有不少幽默互動。 這部電影由Brad創辦的電影製作公司Plan B製作，但他似乎沒有出現在位於鄉間的拍攝現場，尹汝貞領獎時笑說：「終於見到你了，我們在Tulsa拍攝時你都在哪裡？」



《農情家園》在Brad投資或主演的作品中算是超小成本製作，頒獎禮後的記者會上，尹汝貞透露了和Brad的對話：「我說下次拍電影時多花點錢吧，他說會稍微多花那麼一點點。」



那麼就期待一下尹汝貞和Brad Pitt「稍微多花點錢」的下一部合作電影吧XD



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