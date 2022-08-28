Brad Pitt最想合作的韩国演员是尹汝贞，念错名字超紧张：「她会杀了我」

好莱坞巨星Brad Pitt和Aaron Taylor Johnson近日赴韩国宣传新片《子弹列车》，做客《演中LIVE》时聊到最想和尹汝贞合作，却在名字发音方面屡屡失误，令他十分受挫XD

Brad Pitt时隔8年访韩，一方面对韩国饮食念念不忘，就连在LA时也常被目睹出现在韩国餐厅，另一方面作为电影制作人，对韩国近年来的作品也赞不绝口：「《鱿鱼游戏》在美国一鸣惊人，我的制作公司和奉俊昊导演合作《玉子》 非常令人兴奋，还有机会与优秀的演员合作，例如《农情家园（梦想之地》。」



主持人问他最想与哪位韩国演员合作，Brad Pitt立即答道：「充满个性又优秀的... 这个不能念错，宥贞尹对不对？」 主持人露出遗憾的表情，Brad Pitt懊悔笑说：「看来我念错了！汝贞尹？ 她一定会杀了我。 会把我骂超惨的。」



尹汝贞去年凭《农情家园》获得奥斯卡最佳女配角，和Brad Pitt有不少幽默互动。 这部电影由Brad创办的电影制作公司Plan B制作，但他似乎没有出现在位於乡间的拍摄现场，尹汝贞领奖时笑说：「终於见到你了，我们在Tulsa拍摄时你都在哪里？」



《农情家园》在Brad投资或主演的作品中算是超小成本制作，颁奖礼后的记者会上，尹汝贞透露了和Brad的对话：「我说下次拍电影时多花点钱吧，他说会稍微多花那么一点点。」



那么就期待一下尹汝贞和Brad Pitt「稍微多花点钱」的下一部合作电影吧XD



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