《浪漫醫生金師傅3》將在年底進行拍攝！安孝燮近日在粉絲簽名會透露會出演，徐宇鎮要回來啦～

27日，安孝燮出席了新世界江南店香水品牌 SW19 舉行的粉絲簽名會。

而安孝燮似乎在簽名會上向粉絲們透露會拍攝《浪漫醫生金師傅3》的消息。有粉絲在推特留言：「徐宇鎮嗎？親自說了徐宇鎮要來了嗎？好想快點看後記ㅠㅠㅠㅠ好奇孝燮的一切ㅠㅠㅠㅠ」有去簽名會的粉絲也回覆：「是的，說是會出演第三季！」

서우진이여?! 서우진 온다고 직접 말했어여?!?!?!?!?!? 아 후기가 시급ㅠㅠㅠㅠㅠ아뇨섭에 대한 모든게 궁금함ㅠㅠㅠㅠ — aboutP (@aboutP95) August 27, 2022

日前，《浪漫醫生金師傅3》製作團隊為正在拍攝《朝鮮精神科醫生劉世豐》「恩卓護士」金旻載，送上應援咖啡車。

220807 support truck has arrived



I can't read properly BUT the writing on banner is

" From #DrRomantic 3 Production team" ???

Thank you, so much #KimMinJae #김민재 #PoongTheJoseonPsychiatrist #조선정신과의사유세풍 pic.twitter.com/zWV0rgt89i — The Joseon Psychiatrist (@psychiatristysp) August 7, 2022

劉仁植導演才剛拍完《非常律師禹英禑》，在短暫休息後，將會投入《浪漫醫生金師傅3》的拍攝。據悉，《浪漫醫生金師傅3》預計在11月底後開始進行拍攝，目前正在協調韓石圭、安孝燮、李聖經等演員的行程。



而《浪漫醫生金師傅》在2016年11月播出第一季，由韓石圭、柳演錫、徐玄振出演；2020年播出第二季，由韓石圭、安孝燮、李聖經出演，兩季的收視都非常亮眼，也在網路上有著超高討論度，讓不少劇迷都在敲碗第三季。



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