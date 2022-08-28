《浪漫醫生金師傅3》將在年底進行拍攝！安孝燮近日在粉絲簽名會透露會出演，徐宇鎮要回來啦～

《浪漫醫生金師傅3》將在年底進行拍攝！安孝燮近日在粉絲簽名會透露會出演，徐宇鎮要回來啦～

韓劇   2022年8月28日   星期日13:26   Yuan  

（封面圖源：SBS《浪漫醫生金師傅2》劇照、twitter@ThePresent_twt）

27日，安孝燮出席了新世界江南店香水品牌 SW19 舉行的粉絲簽名會。

（圖源：twitter@ThePresent_twt）（圖源：twitter@ThePresent_twt）

而安孝燮似乎在簽名會上向粉絲們透露會拍攝《浪漫醫生金師傅3》的消息。有粉絲在推特留言：「徐宇鎮嗎？親自說了徐宇鎮要來了嗎？好想快點看後記ㅠㅠㅠㅠ好奇孝燮的一切ㅠㅠㅠㅠ」有去簽名會的粉絲也回覆：「是的，說是會出演第三季！」

日前，《浪漫醫生金師傅3》製作團隊為正在拍攝《朝鮮精神科醫生劉世豐》「恩卓護士」金旻載，送上應援咖啡車。

劉仁植導演才剛拍完《非常律師禹英禑》，在短暫休息後，將會投入《浪漫醫生金師傅3》的拍攝。據悉，《浪漫醫生金師傅3》預計在11月底後開始進行拍攝，目前正在協調韓石圭、安孝燮、李聖經等演員的行程。
（圖源：IG@heybiblee）

而《浪漫醫生金師傅》在2016年11月播出第一季，由韓石圭、柳演錫、徐玄振出演；2020年播出第二季，由韓石圭、安孝燮、李聖經出演，兩季的收視都非常亮眼，也在網路上有著超高討論度，讓不少劇迷都在敲碗第三季。
（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅》劇照）（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅2》劇照）

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