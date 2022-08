《浪漫醫生金師傅3》將在年底進行拍攝！安孝燮近日在粉絲簽名會透露會出演，徐宇鎮要回來啦～

27日,安孝燮出席了新世界江南店香水品牌 SW19 舉行的粉絲簽名會。

而安孝燮似乎在簽名會上向粉絲們透露會拍攝《浪漫醫生金師傅3》的消息。有粉絲在推特留言:「徐宇鎮嗎?親自說了徐宇鎮要來了嗎?好想快點看後記ㅠㅠㅠㅠ好奇孝燮的一切ㅠㅠㅠㅠ」有去簽名會的粉絲也回覆:「是的,說是會出演第三季!」

日前,《浪漫醫生金師傅3》製作團隊為正在拍攝《朝鮮精神科醫生劉世豐》「恩卓護士」金旻載,送上應援咖啡車。

