一小時半《Running Man》寶弼PD合輯看好看滿！網友不捨：「最棒的PD」「創造第二個全盛期」

謝謝寶弼PD♥

《Running Man》主PD目前已從崔寶弼交由崔馨仁（另譯：崔亨仁、崔亨茵）接手，官方YouTube剪輯了一小時半的影片，相當完整收錄寶弼PD出演的畫面。

21日播出的最新一集EP.617是寶弼PD最後製作的一集，該集並未刻意為寶弼PD送別，而是如往常一般做任務、玩遊戲，直到尾聲才收錄成員們告別寶弼的聲音：「寶弼辛苦了。」「智孝哭了。」並輔以一句字幕：就這樣，Running Man炙熱的第十二個夏天結束了，與涼爽的秋風一起，會帶給大家更多笑容。



寶弼PD雖然默默的告別《Running Man》，但隔日《Running Man》官方YouTube頻道便釋出長達1小時29分的寶弼PD合輯，讓網友們能夠完整複習寶弼PD多年來出演的名場面！影片從寶弼PD最早露臉的EP.248（2015-05-24期）開始，也就是測試「高空墜落」，寶弼PD的受難記大概就是從那時開始……寶弼PD擔任主PD之後苦難便比較少了，多的是他神來一筆Diss成員的場面。

▼〈寶弼PD〉完整影片



寶弼PD至少從2015年就為《Running Man》付出，2020年2月接任主PD至今2年又6個月，主導期間雖然未讓電視收視率有所起色，但YouTube剪輯的片段仍能獲得高觀看次數。PD與成員有趣互動、字幕精準吐槽、企劃新穎或是經典遊戲翻玩，都是寶弼會受歡迎的原因。

網友不捨的在〈寶弼PD〉影片下方留言：「竟然有節目製作PD合輯能超過1小時……相信崔PD到哪裡都會做得很好。」「是名善於追隨流行的PD，《Running Man》才迎來第二個全盛期。其實我早就6、7年沒看了，前年意外因YouTube演算法又開始看了。」

「寶弼PD很會反映觀眾意見，感謝他帶給我們符合時下的遊戲。」「《Running Man》PD裡最親切的形象，所以看得更舒服自在。」「崔PD對光洙吶喊彷彿前幾天的事。我是從20代到現在30代還在看《Running Man》的1人，會繼續跟隨PD的腳步支持你，辛苦了！」

「覺得是第二個全盛期，真的很有趣……字幕也很有意思，還有和成員的化學反應，觀眾的建議也會聽，看了真的非常非常開心！以後也會為你加油的！」

「《Running Man》曾有過不安的時期，寶弼PD能透過YouTube、Instagram等等反映觀眾意見，讓《Running Man》在年輕世代之間更有人氣，因為長時間的相處和成員們也很有火花，我認為是最棒的PD。謝謝每週都帶來歡笑。」

「寶弼PD辛苦了，多虧了PD和成員們的互動，歡笑的日子更多了。非常感謝你一向努力的模樣，真心希望以後也只走花路。不要忘記在遠處有一直支持你的觀眾們，這段時間謝謝你了。」

另外，除了‎智孝不捨發文：「親愛的寶弼！這段時間和我們一起奔跑辛苦了。」‎河道權也在受邀送別聚餐後發文：「讓我沉浸在Running Man裡成為了家人的寶弼……很長一段時間辛苦了，希望未來好事連連……#Running man」



*‎更多寶弼PD與成員‎們的互動可點此回顧，謝謝寶弼PD這段日子的付出，祝福未來續走花路♥

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