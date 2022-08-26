10年老粉絲確認演唱會日程的獨特方法！BTOB徐恩光開直播被問「敏感問題」，用暗號機智作答

BTOB隊長徐恩光在直播中被問到年末演唱會的安排，但因為公司還沒公開所以不便直說，粉絲和偶像就這樣進行了一次心照不宣、sense滿分的加密通話！XD

昨天徐恩光做網路直播節目《HA.DA. BANG》時，有粉絲想打聽年末演唱會的日程安排，但深知直接問的話恩光也很難公開回答，於是拐了個彎留言問道：「恩光啊，年末我可以安排別的約會嗎？」 意思是如果那天沒有要開演唱會，粉絲就可以放心地安排其他活動。

恩光看到後先是大笑著吐槽了一通，最後還是支支吾吾地透露了風聲：「啊... 現在還不能說啦... 先不要安排吧。」



接著又有粉絲問：「聖誕節可以安排別的約會嗎？」 恩光再次大笑，誠實作答道：「這個確實很重要！聖誕節嗎？ 可以安排別的約會。」 說完自己也笑得不行，表示不能再說更多了，更多資訊就請大家耐心等待一下吧XD



網友紛紛被他逗笑：「恩光真的是爆雷妖精kkk」、「雖然支支吾吾的但還是全都說了kkk」、「能這樣提前透露日程真不錯」、「意思是年末要開演唱會，但聖誕節不開，對吧？ kkk」、「粉絲也好可愛，雙方的反應都可愛kkk」



은광아 연말에 약속 잡아도 돼?

일단 잡지 말아봐 일단은



크리스마스는 약속 잡아도 돼?

약속 잡아 일단



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오케이pic.twitter.com/T3tkqPD3r0 — 비포섭라이즈 (@before_subrise) August 24, 2022

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