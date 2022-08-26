10年老粉絲確認演唱會日程的獨特方法！BTOB徐恩光開直播被問「敏感問題」，用暗號機智作答

10年老粉絲確認演唱會日程的獨特方法！BTOB徐恩光開直播被問「敏感問題」，用暗號機智作答

明星   2022年8月26日   星期五16:32   Sani  

（封面圖源：CUBE娛樂，FB@BTOBofficial）

BTOB隊長徐恩光在直播中被問到年末演唱會的安排，但因為公司還沒公開所以不便直說，粉絲和偶像就這樣進行了一次心照不宣、sense滿分的加密通話！XD

昨天徐恩光做網路直播節目《HA.DA. BANG》時，有粉絲想打聽年末演唱會的日程安排，但深知直接問的話恩光也很難公開回答，於是拐了個彎留言問道：「恩光啊，年末我可以安排別的約會嗎？」 意思是如果那天沒有要開演唱會，粉絲就可以放心地安排其他活動。

恩光看到後先是大笑著吐槽了一通，最後還是支支吾吾地透露了風聲：「啊... 現在還不能說啦... 先不要安排吧。」
（圖源：Twitter@before_subrise）

接著又有粉絲問：「聖誕節可以安排別的約會嗎？」 恩光再次大笑，誠實作答道：「這個確實很重要！聖誕節嗎？ 可以安排別的約會。」 說完自己也笑得不行，表示不能再說更多了，更多資訊就請大家耐心等待一下吧XD
（圖源：Twitter@before_subrise）

網友紛紛被他逗笑：「恩光真的是爆雷妖精kkk」、「雖然支支吾吾的但還是全都說了kkk」、「能這樣提前透露日程真不錯」、「意思是年末要開演唱會，但聖誕節不開，對吧？ kkk」、「粉絲也好可愛，雙方的反應都可愛kkk」

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