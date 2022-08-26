10年老粉丝确认演唱会日程的独特方法！BTOB徐恩光开直播被问「敏感问题」，用暗号机智作答

10年老粉丝确认演唱会日程的独特方法！BTOB徐恩光开直播被问「敏感问题」，用暗号机智作答

明星   2022年8月26日   星期五16:32   Sani  

（封面图源：CUBE娱乐，FB@BTOBofficial）

BTOB队长徐恩光在直播中被问到年末演唱会的安排，但因为公司还没公开所以不便直说，粉丝和偶像就这样进行了一次心照不宣、sense满分的加密通话！XD

昨天徐恩光做网路直播节目《HA.DA. BANG》时，有粉丝想打听年末演唱会的日程安排，但深知直接问的话恩光也很难公开回答，於是拐了个弯留言问道：「恩光啊，年末我可以安排别的约会吗？」 意思是如果那天没有要开演唱会，粉丝就可以放心地安排其他活动。

恩光看到后先是大笑著吐槽了一通，最后还是支支吾吾地透露了风声：「啊... 现在还不能说啦... 先不要安排吧。」
（图源：Twitter@before_subrise）

接著又有粉丝问：「圣诞节可以安排别的约会吗？」 恩光再次大笑，诚实作答道：「这个确实很重要！圣诞节吗？ 可以安排别的约会。」 说完自己也笑得不行，表示不能再说更多了，更多资讯就请大家耐心等待一下吧XD
（图源：Twitter@before_subrise）

网友纷纷被他逗笑：「恩光真的是爆雷妖精kkk」、「虽然支支吾吾的但还是全都说了kkk」、「能这样提前透露日程真不错」、「意思是年末要开演唱会，但圣诞节不开，对吧？ kkk」、「粉丝也好可爱，双方的反应都可爱kkk」

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