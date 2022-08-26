10年老粉丝确认演唱会日程的独特方法！BTOB徐恩光开直播被问「敏感问题」，用暗号机智作答

BTOB队长徐恩光在直播中被问到年末演唱会的安排，但因为公司还没公开所以不便直说，粉丝和偶像就这样进行了一次心照不宣、sense满分的加密通话！XD

昨天徐恩光做网路直播节目《HA.DA. BANG》时，有粉丝想打听年末演唱会的日程安排，但深知直接问的话恩光也很难公开回答，於是拐了个弯留言问道：「恩光啊，年末我可以安排别的约会吗？」 意思是如果那天没有要开演唱会，粉丝就可以放心地安排其他活动。

恩光看到后先是大笑著吐槽了一通，最后还是支支吾吾地透露了风声：「啊... 现在还不能说啦... 先不要安排吧。」



接著又有粉丝问：「圣诞节可以安排别的约会吗？」 恩光再次大笑，诚实作答道：「这个确实很重要！圣诞节吗？ 可以安排别的约会。」 说完自己也笑得不行，表示不能再说更多了，更多资讯就请大家耐心等待一下吧XD



网友纷纷被他逗笑：「恩光真的是爆雷妖精kkk」、「虽然支支吾吾的但还是全都说了kkk」、「能这样提前透露日程真不错」、「意思是年末要开演唱会，但圣诞节不开，对吧？ kkk」、「粉丝也好可爱，双方的反应都可爱kkk」



은광아 연말에 약속 잡아도 돼?

일단 잡지 말아봐 일단은



크리스마스는 약속 잡아도 돼?

약속 잡아 일단



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오케이pic.twitter.com/T3tkqPD3r0 — 비포섭라이즈 (@before_subrise) August 24, 2022

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