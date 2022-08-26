【分集劇情】《說出你的願望》瑞珍用自己的方式「報仇」，大人犯錯由子女承擔後果令人心酸（ep.6）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第6集瑞珍的家庭背景首次公開，僑萊和妍珠的關係起起伏伏。

*以下內容包含《說出你的願望》第6集關鍵劇情！



瑞珍自己的報仇方式

亨俊和瑞珍通電話時被車撞到重傷，司機顧忌主播身份和岳母名聲而逃逸，導致亨俊錯過黃金救治時機生命垂危。 瑞珍說亨俊的最後願望是報仇，但其實是瑞珍自己的願望，亨俊則認為自己會活下去。

瑞珍因為父母開卡拉OK曾經僱用陪酒小姐而在學校被排擠，深知大人的錯誤不應由小孩來承擔。 她的報仇方式頗為特別：在肇事主播的女兒面前進行視訊通話，勸告主播承認錯誤並道歉，以免給女兒留下一生的心理創傷。 年幼的女兒對瑞珍說抱歉，瑞珍也對她感到抱歉，因大人的錯誤而受傷的兩個小孩哭著抱在一起。



「沒學過含蓄」

妍珠得知僑萊無家可歸，聊天時透露自己生活的四大樂趣之一就是關心自己的僑萊，說他笑的時候非常好看。 僑萊問這是告白嗎？ 妍珠沒有否認。 僑萊說這種時候是不是應該含蓄一點，妍珠大大方方地說自己忙得很，才沒有時間學習含蓄XD



河俊京回到直播間

俊京刑滿釋放聯絡不到僑萊，於是回到曾經和僑萊一起生活的汗蒸房，結果被錫俊找回去繼續做直播賺錢。 錫俊被老大威脅如果找不回僑萊拿走的錢就幹掉他們兩人，曾和僑萊一起燒炭的俊京則表示，她會親手帶僑萊上路。



下集預告裡，醫院的人們都發現了僑萊和妍珠的曖昧關係，楊醫生也送禮物給妍珠，似乎不甘出局。 僑萊直呼泰植是「騙子大叔」，妍珠竟在草叢中發現一把沾血跡的小刀！《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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