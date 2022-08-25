終於等到李演員回歸！SJ李東海將與《三流之路》「雪熙」宋昰昀搭檔新劇《哦！英心》！

24日，據某電視劇相關人士表示：「《哦！英心》的電視劇版本即將誕生，現在宋昰昀和李東海正在參與拍攝。」

《哦！英心》講述的是在沒有人要求的情況下，為人生和愛情而瘋狂的疾風怒濤的青春期。「中二病」這個詞語出現之前，30多歲英心的故事，依然和我們沒什麼不同的35歲英心和王景泰的故事。



劇中，宋昰昀將飾演「英心」；而李東海將飾演「王景泰」，兩人之間展開的浪漫喜劇會是什麼樣子，令人好奇！而《哦！英心》由製作過《如蝶翩翩》、《The Road：1的悲劇》等電視劇的製作公司 The Grate Show 製作，預計在明年播出。



宋昰昀2017年在《三流之路》飾演「白雪熙」一角，她在劇中可愛的魅力和情侶的現實，真實的演技大受歡迎。隔年也和崔振赫搭檔浪漫愛情劇《馬成的喜悅》，這部真的充滿粉紅泡泡啊！日前也確定會出演漫改劇《沒出息的歷史》，將飾演「崔雪河」一角。



以 Super Junior 成員出道的李東海，也出演過幾部電視劇。像是《沒關係，爸爸的女兒》、《熊貓小姐和刺蝟》、《神的測驗4》和台劇《華麗的挑戰》，久違地以演員身份回歸，讓粉絲們都超期待！



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