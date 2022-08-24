心愛的漫畫要完結了怎麼辦？《今日的網漫》溫心噙淚向漫畫家告白：「希望您能連載很久很久」（EP.8）

雖然收視續創新低，但每集都有反思或動人場面，有網友說是「善良教科書電視劇」。

‎《今日的網漫》上週六播出的第8集雖然創下開播以來最低收視率2.2%‎，不過情節依舊有動人之處，讓收看的觀眾直呼：「這部劇真的很溫暖、很善良。」

第8集，溫心（金世正 飾）和副總編石智亨（崔丹尼爾 飾）得知了羅康南漫畫家（林徹洙 飾）可能會跳槽的消息，陷入了不同的思緒中。就理性面來講，羅康南若跳槽，《九尾狐公主》就得完結，Neon網漫必定面臨巨大損失；就感性面來說，《九尾狐公主》是溫心長期的精神支柱，是石智亨助力羅康南的心血也是GINGERtoon留下來的唯一痕跡。

石智亨理解羅康南想發展真正喜歡的漫畫，默默的沒多說什麼，溫心倒是打了通電話「告白」。「我上大學時，珊荷就是我的榜樣，也是我的朋友。除了我，應該也有很多把《九尾狐公主》珊荷當作榜樣與朋友的10到20多歲女學生。」溫心吐露對《九尾狐公主》與珊荷的喜愛，最後說：「希望漫畫家您，能連載很長很長的時間。」沒有直接說出希望《九尾狐公主》繼續連載的話，反倒祝福羅康南的生涯發展。



羅康南到YOUNGtoon連載新漫畫勢在必得，卻發現自己的生活離不開《九尾狐公主》、離不開珊荷，甚至出現幻覺，他說：「不是我想繼續，是她。」決定繼續連載《九尾狐公主》。



《今日的網漫》這段情節特別受到觀眾歡迎，因為許多人都遇過喜歡的作品完結，因此深有同感，看完也懂得漫畫家的糾結立場。

▼片段影片



除了《九尾狐公主》完結危機外，此集亦描述了漫畫家Bomme被跟蹤、漫畫家申大陸（金道勳 飾）敵不過童年陰影而墜樓，預告也透露副總編收到YOUNGtoon挖角邀請，Neon網漫遇上的危機越來越多了……申大陸還能順利出道嗎？漫畫還能問世嗎？副總編會堅持義氣留在Neon嗎？

▼第9集完整預告



第8集為止，許多觀眾都稱讚《今日的網漫》帶來的療癒與反思，即便收視不佳仍有一批死忠觀眾收看著，更讚許是「善良教科書電視劇」（源自Naver TV留言）。

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