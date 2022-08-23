《今日的網漫》你還在追嗎？收視率斷崖式暴跌，韓網批：演技太差，故事無趣

金世正的新劇《今日的網漫》收視率創新低。

一部爆笑羅曼史《社內相親》讓女主角金世正爆紅，她也幾乎無縫進組拍攝了新劇《今日的網漫》，因前部作品收視率極佳，讓更多劇迷期待著新劇的開播。 《今日的網漫》翻拍日本高人氣作品，講述了因為受傷而放棄運動員生涯的運動員溫心（金世正 飾），後來進入NEON網漫公司努力奮發向上成為一位網漫編輯的故事。

老實說，活潑、青春的金世正還蠻適合這類熱血角色的。 然而電視劇的收視率卻讓人大跌眼鏡，接連幾周持續下跌，從首播的4.1%斷崖式跌到了第8集的2.2%，更是打破了SBS週末劇黃金檔期最低紀錄，而同時段播出的、由李鍾碩主演的《黑話律師》則收視率呈上升趨勢，引得《今日的網漫》 的導演趙秀沅喊話李鍾碩：」「救救我們吧（求放過）」。



金世正、崔丹尼爾和南潤壽在韓國都屬於人氣演員，三人合作卻沒能帶動收視率上漲，甚至連續下跌，這也引起了韓國網友們的熱議。 網友們紛紛表示：「劇情太壓抑了，無趣」、「看劇是為了放鬆，主人公事事不順心，讓人更煩躁」、「為什麼要放在週五、週六播出，這是我最大的疑問」、「演員演技太差了 全都是難關」、「原作本身就不是很有趣的題材」、「 日式熱血劇不適合翻拍」、「選角就不行」、「全員演技爛」、「演技和之前一模一樣」等。



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