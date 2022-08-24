少女時代〈FOREVER 1〉太妍＆Tiffany更改編舞原因：秀英的臉被遮住，她還自己展現禮儀腿XD

23日播出的《少時貪探》中，公開了成員們籌備新專輯的歷程，包含錄音、練舞、拍MV等等。

在〈 FOREVER 1〉練舞的過程中，成員們持續出錯。潤娥提到：「因為大家可以配合的時間不怎麼多，所以編舞也是各自學的，可以一起練舞的時間大概只有2～3天，緊接著就要拍攝MV。」俞利也說：「連續劇拍攝行程很緊湊，然後我們回歸又在8月，準備時間剛好重疊了。雖然想配合練習時間，但實際能抽出來的時間太少了，所以內心非常焦急。」



不過...成員們的專注度似乎無法持續太久，漸漸地開始變得散漫，秀英：「閒話很多這件事，有需要改善一下，但大家已經收斂很多了。」



編舞中有太妍、Tiffany的雙人編舞，秀英要從後面登場，練習時秀英也大喊：「我會被遮住臉啊！」她還自己展現禮儀腿：「我得這樣子才行啊～」編舞老師看到這情況也馬上更改了手勢。而太妍和俞利也有複雜的手臂舞蹈，但一直沒有配合好，俞利：「是因為她太矮了啦！」讓太妍大喊：「我長得有那麼矮嗎？」



而這集也是《少時貪探》最後一集，最後她們聚在一起吃晚餐，孝淵：「雖然經常看到我們以幾個人的形式活動，這次在參加製作會議時....因為好久不見，我當時也很尷尬。」一講完成員馬上笑出來，她繼續說：「現在我們準備專輯時，我變得最期待我們聚在一起的時間，會期待《少時貪探》播出。我們每個成員都沒有變，只有變得成熟一點，所以感覺很好。難得和大家相聚，我覺得這段時間很珍貴。」



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