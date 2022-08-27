出身普通家庭，爸爸是司機媽媽在汗蒸房工作！姜泰伍爆紅後盡孝道：第一時間讓媽媽辭職了，兒子養你

韓劇新男神姜泰伍憑藉《非常律師禹英禑》成為了新「國民女婿」，暖男形象深入人心。

劇裡的「李濬浩」（姜泰伍 飾）體貼又溫暖，看得觀眾們心動不已，戲外的姜泰伍也是同樣的暖心，還是個大孝子。 一夜爆紅之後最大的好處是什麼？ 姜泰伍表示是可以更好地孝順父母了。

據悉，姜泰伍家境普通，爸爸是一名巴士司機，媽媽在汗蒸房工作。 姜泰伍因「李濬浩」一角人氣飛升之後，在演員品牌評價榜單中名列前茅，這也意味著他身價漲了。 據業界可靠消息透露，姜泰伍的廣告代言邀約不斷，因為他入伍在即，廣告合約很難簽滿一年，但廠商們都表示哪怕只有6個月也只想與他合作，目前在洽談的廣告囊括了服裝、酒水、連鎖餐廳、家用電器多個領域。



姜泰伍的人氣、身價、知名度實現了質的飛越，也讓他有了對父母盡孝的底氣，稱：「真心感謝《非常律師禹英禑》的觀眾們，此前無法送父母的禮物，現在終於有機會實現了。 」透露自己剛剛重新裝修了父母的房子。 姜泰伍還表示：「之前在工廠、餐廳工作的媽媽現在在汗蒸房上班，為客人們分發櫥櫃的鑰匙，她腰不好，所以要一直坐著，不久前我讓她辭職，去做康復治療。 入伍前實現了這些願望，真的非常開心。 」



掙了錢的姜泰伍不僅僅為父母盡孝，而回饋給了社會，不久前向全國災害救助協會捐贈了2000萬韓幣用以幫助暴雨受災群眾。



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