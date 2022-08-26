更多角色真面目揭發！《獵鑽緝兇》情節反轉又反轉超燒腦，犧牲之人不斷增加（EP.9-10）

姜耀漢法官要出手了？

《獵鑽緝兇》本週播至第9、第10集，情節依舊不停反轉，尤其更多角色的真面目或背景在觀眾面前揭發。

首要令人訝異的是大盜李昌雨的身分。李昌雨表面上對海松集團存在威脅，事實上海松需要他，尤其是李組長。李昌雨其實是A組成員、李組長的前輩，20多年前也曾替海松坐牢15年，誰知出獄不久便因李組長陷害而背負殺人罪入獄。不過李昌雨也擺了李組長一道，李組長拿回去海松的阿達瑪斯是贗品。



再者，金要員完全不是什麼臥底，朴要員才是。金要員意外得知崔總管和朴要員都是特搜本部臥底，慘遭朴要員滅口，河宇信全撞見。



第三，一心一意想爬到李組長之上的鄭科長，原來在海松園擔任鄭總管時期就是殷惠秀的眼線，曾將權民祖的事故調查報告拿給她。鄭科長似乎擅長玩兩面功夫，一面討好權代表替他做事，一面又替殷惠秀帶來情報。



9、10集兩集看下來，最苦命的便是宋秀玄和金瑞熙了，兩個人在對特搜本部警戒的狀況下，拚命的用自己的方法找線索，甚至闖入A組所在的亞雷斯。宋秀玄無意傷害任何人，卻不斷目睹無辜之人遭弒，包括珠寶設計師張老師、特搜部要員李小姐。

最慘的是，金瑞熙遭綁票成了人肉炸彈，前往特搜部基地……另一邊河宇信參與了海松80週年紀念會，計畫當場偷走阿達瑪斯，讓特搜部以現行犯逮捕他並且拿阿達瑪斯作為證物調查。



然而，現在待在海松園的阿達瑪斯是贗品，是22年前宋順浩死亡案的兇器沒錯嗎？李昌雨偷走真品並願坐22年冤獄，理由到底為何？另外，權民祖的死似乎是權代表一人的計畫，和權會長無關。



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