《黑話律師》昨晚（26日）EP.9平均收視率達11.5%再創新高！「市長」金柱憲究竟是敵是友令人好奇

吹口哨那個片段看了有點可怕啊…

MBC金土劇（週五、六播出）《黑話律師》描述勝訴率10%的律師朴昌浩意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相。為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。收視率不斷攀升，昨晚播出的第9集平均收視率達11.5%再創新高，不斷反轉的劇情令觀眾好奇心爆棚。

▼以下有關鍵劇情透露，慎入！





朴昌浩（李鍾碩 飾）以一身帥氣西裝亮相直播節目，揭開對手在法庭上的「作戰計畫」，殺個敵人片甲不留。並驚喜現身在法院前，引發騷動。



傑利（郭東延 飾）雖然發生嚴重車禍但活下來了，昌浩原本請律師朋友留張紙條給他，紙條似乎卻被掉包了，看完內容的傑利露出複雜的表情。（關於這裡小編就想吐槽一下了…把紙條壓在枕頭底下確定可以好好轉達內容嗎，風險感覺就很大XD）



本集有個亮點，那就是崔道河市長（金柱憲 飾）的真實身分究竟為何！表面上看起來相當愛護自家妻子，也幫助昌浩和薇瑚（潤娥 飾），但從某些細節可以感受到他的野心，對於「老人家」的情感更是複雜（曾經做出要掐住老人家脖子的動作）。

市長在徐教授（朴勳 飾）命案被指認為「共犯」，他拿走黑盒子裡的關鍵影片、握有徐教授生前完成的論文，而那些價值一千億、消失的金條，也是由他運送並隱藏起來的。難道市長就是「大老鼠」？如果真的是他，為什麼要把昌浩拉進來這個混亂的局面？他又在策畫什麼呢？



本集尾聲，回到監獄的昌浩來到告解室，收到了來自「大老鼠」的回覆。有人步步從背後靠近，昌浩一個轉頭，露出「怎麼是你」的表情，留下許多懸念。

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