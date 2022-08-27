出身普通家庭，爸爸是司机妈妈在汗蒸房工作！姜泰伍爆红后尽孝道：第一时间让妈妈辞职了，儿子养你

韩剧新男神姜泰伍凭藉《非常律师禹英禑》成为了新「国民女婿」，暖男形象深入人心。

剧里的「李浚浩」（姜泰伍 饰）体贴又温暖，看得观众们心动不已，戏外的姜泰伍也是同样的暖心，还是个大孝子。 一夜爆红之后最大的好处是什么？ 姜泰伍表示是可以更好地孝顺父母了。

据悉，姜泰伍家境普通，爸爸是一名巴士司机，妈妈在汗蒸房工作。 姜泰伍因「李浚浩」一角人气飞升之后，在演员品牌评价榜单中名列前茅，这也意味著他身价涨了。 据业界可靠消息透露，姜泰伍的广告代言邀约不断，因为他入伍在即，广告合约很难签满一年，但厂商们都表示哪怕只有6个月也只想与他合作，目前在洽谈的广告囊括了服装、酒水、连锁餐厅、家用电器多个领域。



姜泰伍的人气、身价、知名度实现了质的飞越，也让他有了对父母尽孝的底气，称：「真心感谢《非常律师禹英禑》的观众们，此前无法送父母的礼物，现在终於有机会实现了。 」透露自己刚刚重新装修了父母的房子。 姜泰伍还表示：「之前在工厂、餐厅工作的妈妈现在在汗蒸房上班，为客人们分发橱柜的钥匙，她腰不好，所以要一直坐著，不久前我让她辞职，去做康复治疗。 入伍前实现了这些愿望，真的非常开心。 」



挣了钱的姜泰伍不仅仅为父母尽孝，而回馈给了社会，不久前向全国灾害救助协会捐赠了2000万韩币用以帮助暴雨受灾群众。



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