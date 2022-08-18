《非常律師禹英禑》雙帥登畫報！朱鐘赫：「連家人都罵權敏宇」、姜其永自謙表示跟劇中一樣向朴恩斌學習

《非常律師禹英禑》今晚即將播出結局，不僅主角朴恩斌表現搶眼，演出她身邊同事與長官們的演員也相當受矚目，劇中從一開始對禹英禑有偏見，後來逐漸認可她能力的主管「鄭明錫」姜其永，以及總是認為禹英禑享有特權想出招陷害她的「權敏宇」朱鐘赫，也紛紛登上時尚雜誌暢談心得。

在劇中被封為「權謀詭計權敏宇」的演員朱鐘赫透過戲劇演出展現了與自己完全不同的形象，雖然在劇中的設定上他是一個討厭鬼，但朱鐘赫其實是從小學習跆拳道並且擁有長時間調酒師經歷的「誠實派」，他也透露了自己本次飾演反派角色的心情。



朱鐘赫說甚至連家人都罵權敏宇，尤其爸爸每天都在關注他的SNS訂閱人數，還會傳訊息給他說「今天又少了一千人追蹤，別再鬧了吧」，不過不久前爸爸傳來的是「恭喜你〜突破20萬人了〜」這樣的訊息。朱鐘赫覺得就算被討厭也好，雖然一開始曾經會懷疑大家是在罵他還是罵劇中的權敏宇？不過現在覺得這也算是一種稱讚，感謝觀眾們的關心。



另一位戲劇熟面孔姜其永，透過《非常律師禹英禑》展現了帥氣又有肩膀的老闆形象，最近也拍攝了帥氣的時尚畫報，經驗豐富的他對任何新的嘗試照單全收，讓畫報拍攝團隊對他讚不絕口。他也表示這次演出的角色鄭明錫，他相當努力表現得不浮躁而沉穩，也認為這是對自己的新挑戰與新學習，更期待自己下一次的表現。



姜其永聽說自己演出的鄭明錫被觀眾們稱為是「現實中不存在的上司」，讓他覺得有些傷感，他表示當時接演這角色，覺得世界上有很多這樣的好前輩，自己也希望能成為對某些人有正面影響的人，更表示自己其實就像劇中的鄭明錫一樣，從禹英禑身上學到很多，他也從演員朴恩斌身上學到不少，出道多年的他還是相當謙虛。提到劇中與他互動不少的朱鐘赫，姜其永則說看到朱鐘赫讓他想起年輕的自己，稱讚朱鐘赫對演技的熱情。



《非常律師禹英禑》將於今晚播出最終回，而第二季也傳出已有計畫預計於2024年推出的好消息。



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