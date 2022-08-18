「李濬浩」接棒「李俊昊」的廣告！姜泰伍在入伍前穿著軍裝進行拍攝，路透照引發熱烈討論！

姜泰伍在《非常律師禹英禑》飾演汪洋律師事務所職員「李濬浩」一角，擁有溫暖的外表、溫文儒雅的性格，還默默守護在禹英禑（朴恩斌 飾）旁，受到許多觀眾的喜愛。

1994年出生的姜泰伍才剛迎來事業巔峰，卻因為年齡的關係到了即將要入伍的階段，經紀公司日前表示最快可能會在8～9月入伍，這也讓不少觀眾直呼可惜。而姜泰伍也表示：「通過這部作品，能夠自信地說『我會平安回來的』。比起遺憾，我的踏實感更大。」

近日，有不少網友目擊姜泰伍穿著軍裝，據悉是在拍攝 Subway 的廣告。7月底的時候，就有網友喊話：「 Subway 你現在真的做錯了，不要光集中在我們家俊昊，也讓李濬浩當一下廣告模特兒啊！（韓文裡俊昊和濬浩同音）」李俊昊在《衣袖紅鑲邊》爆紅後，拍了 Subway 的廣告。

（延伸閱讀：【有片】當「李俊昊」說了《非常律師禹英禑》「李濬浩」的經典台詞：「我好失落」，引發臺下粉絲尖叫、歡呼）

網友還提到：「挺 SubSub 的啊？不能這樣用一下嗎？劇中李濬浩的經典台詞 섭섭한데요（我好失落）的 섭섭 和 Subway 的 SubSub 發音一樣。」結果...網友們的預言真的成真了，好期待廣告公開啊 XD

另外，《非常律師禹英禑》將在今晚（18日）播出大結局，鯨魚CP最後到底會不會在一起呢？還有韓宣榮（白智媛 飾）找到了禹光顥（全培秀 飾），預告即將爆料禹英禑是太守美的私生子。

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