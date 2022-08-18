三金聯手呈獻《朝鮮精神科醫師劉世豐》：金香起少女轉型演寡婦；金旻載治癒患者心病！

一套好劇需要具備三大元素：劇情好、畫面美、還有演技佳，由金旻載、金香起和金相慶「三金呈獻」的《朝鮮精神科醫師劉世豐》便具備以上條件，勢必成為本月必煲的古裝韓劇！

改編自2016年韓國故事徵集大賽優勝獎的同名小說，全新古裝醫療史劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》講述擁有超凡施針術的帥氣宮廷內醫院醫師劉世豐（金旻載飾），某日意外捲入不明陰謀後，遭驅逐至怪異卻美麗的桂樹村；他與同村寡婦徐恩宇（金香起飾）和古怪醫生桂之韓（金相慶飾）相遇後，三人以不下於偵探的推理能力，追蹤病患的心病並給予溫馨處方，劉世豐也逐漸成為真正的「心醫」。



人稱「天才童星」、現年21歲的金香起擁有一張人人稱羨的娃娃臉，以往主要飾演主角童年或少女角色居多，是次她在《朝鮮精神科醫師劉世豐》一改戲路，越級挑戰年輕寡婦一角，讓觀眾期待她的蛻變。



男主角金旻載近年也接連透過《鬼怪-孤單又燦爛的神》和《浪漫醫生金師傅》等劇集打開知名度，去年更憑藉《達利和薯仔湯》勇奪「迷你電視劇部門男子優秀演技獎」和「最佳情侶獎」，演出漸受矚目。



除了「雙金」聯手，實力派男演員金相慶亦強勢加盟，過去他曾於奉俊昊經典神作《殺人回憶》、《蒙太奇》等電影中奠定剛強聰穎的刑警形象，表現令觀眾讚不絕口！《朝鮮精神科醫師劉世豐》雲集新晉韓劇男、女神和最強綠葉，加上圍繞朝鮮時代精神科醫師的新鮮設定，讓該劇魅力倍增。



《朝鮮精神科醫師劉世豐》逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。



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