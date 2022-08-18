三金联手呈献《朝鲜精神科医师刘世丰》：金香起少女转型演寡妇；金旻载治愈患者心病！

一套好剧需要具备三大元素：剧情好、画面美、还有演技佳，由金旻载、金香起和金相庆「三金呈献」的《朝鲜精神科医师刘世丰》便具备以上条件，势必成为本月必煲的古装韩剧！

改编自2016年韩国故事徵集大赛优胜奖的同名小说，全新古装医疗史剧《朝鲜精神科医师刘世丰》讲述拥有超凡施针术的帅气宫廷内医院医师刘世丰（金旻载饰），某日意外卷入不明阴谋后，遭驱逐至怪异却美丽的桂树村；他与同村寡妇徐恩宇（金香起饰）和古怪医生桂之韩（金相庆饰）相遇后，三人以不下於侦探的推理能力，追踪病患的心病并给予温馨处方，刘世丰也逐渐成为真正的「心医」。



人称「天才童星」、现年21岁的金香起拥有一张人人称羡的娃娃脸，以往主要饰演主角童年或少女角色居多，是次她在《朝鲜精神科医师刘世丰》一改戏路，越级挑战年轻寡妇一角，让观众期待她的蜕变。



男主角金旻载近年也接连透过《鬼怪-孤单又灿烂的神》和《浪漫医生金师傅》等剧集打开知名度，去年更凭藉《达利和薯仔汤》勇夺「迷你电视剧部门男子优秀演技奖」和「最佳情侣奖」，演出渐受瞩目。



除了「双金」联手，实力派男演员金相庆亦强势加盟，过去他曾於奉俊昊经典神作《杀人回忆》、《蒙太奇》等电影中奠定刚强聪颖的刑警形象，表现令观众赞不绝口！《朝鲜精神科医师刘世丰》云集新晋韩剧男、女神和最强绿叶，加上围绕朝鲜时代精神科医师的新鲜设定，让该剧魅力倍增。



《朝鲜精神科医师刘世丰》逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。



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