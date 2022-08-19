《還魂》這位世子顛覆「初印象」！不只幫忙「作弊」，還主動追查「還魂人」，與張煜的「兄弟情」更是讓人拍手叫好XD

沒想到你是這樣的世子！本來以為世子就是傳說中的反派、出來搗亂的…越看越有好感呢～



不曉得在追看《還魂》的時候，有沒有劇迷和小編一樣，覺得大湖國世子「高元」（申承浩 飾），和一開始所猜想的不同？原本以為他會擔任「反派」角色，但綜合目前的集數來看（播至第16集，共20集），實在是很難討厭這位世子，甚至有點可愛啊XD



▲第10集：

和徐律（黃旼炫 飾）、朴當具（劉仁秀 飾）組成「作弊三人組」，幫助無德（庭沼珉 飾）進入松林。他們分工合作、腦力激盪。有一道題目問：「請敘述該如何清洗沾到墨水的衣服」，世子果然是世子，他直接回答：「扔掉不就好了」，後來使用「內官機會」，原來是要用溫暖的飯粒去除痕跡！（之後還多次拿來說嘴XD）最後，世子還完美「配送」答案到無德面前，也太明目張膽了哈哈哈！！！



▲第12集：

意外地與張煜（李宰旭 飾）各持一半的「陰陽玉」。原本想用「水氣」銷毀掉，沒想到反而激發它真正的功能：兩枚對玉的持有者會感到心跳和吸引，無法抗拒地走向彼此。世子和張煜在橋上「深情相會」，配上漸漸進入高潮的OST，畫面宛如久違重逢的情侶XD兩人大喊：「可惡！」、「怎麼這麼令人不悅。」

世子還問張煜：「你的心臟也像小鹿一樣亂撞嗎？」張煜一刻都不想回想，要世子別再說了！他們約定好，再也不要使用它。不過，在第13集的時候，張煜靈機一動，使用陰陽玉喚來世子，解救自己和無德於困境之中，不覺得這個編排相當巧妙嘛！



▲第16集：

知道王室裡有「還魂人」的存在，世子開始秘密調查。沒想到，竟會在同個地方遇到張煜。了解之後才發現，原來他們的目標一致，都是為了「金內官」而來。張煜也算是摸透世子的個性了，只要他一句：「我可是世子」，可能就不會共享情報，要世子先說自己目前查到了什麼。

兩人終究還是一起去找了關鍵人物「奉少爺」。奉少爺表示：「你們的關係打得火熱，還共有某個東西。你們是戀人嗎？」世子和張煜看了彼此一眼，不禁嘆了口氣，然後移開視線（應該是想到橋上的深情相會吧XD）。奉少爺說，他會對談話內容保密，要兩位放心說，因為他們怎麼看都是擁有深切繫絆的關係。世子被說服了：「他蠻厲害的耶」，張煜繼續滿臉嫌棄哈哈哈！！！

而世子和張煜的「雙向奔赴」，也被收錄在花絮裡面。申承浩和李宰旭熱演著，用「全身」來表達討厭和拒絕。但下了戲的兩人，對著鏡頭有愛的合比「愛心」，非常可愛。申承浩表示，雖然和張煜沒見過幾次，但能展現如此爆發性的能量（後改口負能量，李宰旭在旁邊笑翻XD），本人感到十分滿意。

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