原來他們是好朋友～鄭恩地&李世榮8年感情不變，相約逛展覽、連年互送咖啡車應援

兩個人都好好的在戲劇表現上更進步了呢！

正在拍攝《酒鬼都市女人們2》的鄭恩地，今（18）日發出了李世榮贈送咖啡車的認證照。可能會有些觀眾好奇：這兩位近年炙手可熱的演員，私下竟然有交情？

鄭恩地與李世榮的友誼也許回溯至2014年，兩個人當年一起合作了KBS月火劇《Trot戀人》分別擔任第一、第二女主角，數一數從那時結下緣分，友誼竟延續要8年之久了。



就近年的互動來說，去年李世榮拍攝《衣袖紅鑲邊》曾收到鄭恩地送的咖啡車，鄭恩地拍攝《酒鬼都市女人們》亦收到了李世榮的回禮。兩個人也都剛好各自靠著《衣袖紅鑲邊》與《酒鬼都市女人們》創下戲劇事業上的巔峰。



上個月鄭恩地依舊先為拍攝《依法相愛》的李世榮送上咖啡車，李世榮今日也回禮拍攝《酒鬼都市女人們2》的鄭恩地。本月初李世榮接受自家經紀公司的採訪，訪談中也透露和鄭恩地關係很好。



▼問李世榮想留什麼影像訊息給鄭恩地，李世榮希望鄭恩地快回他Kakao Talk訊息（影片已定位0:19）



兩人的友誼能延續8年之久，許多網友覺得兩人友誼「很美好」表達羨慕，3月逛展覽的照片也令人很驚訝，因為兩人私下的風格竟然都很帥氣，甚至有網友大呼兩人「好像」。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞