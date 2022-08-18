【劇透】《非常律師禹英禑》EP.15：「禹英禑小分隊」團魂炸裂～究竟最終鯨魚CP還能不能再走在一起！

《非常律師禹英禑》本週迎來大結局，第15集中崔秀妍（河允景 飾）和權敏宇（朱鍾赫 飾）勇敢守護禹英禑（朴恩斌 飾）。
這一集裡汪洋為沒能阻止駭客入侵導致顧客信息洩露的網商RAON辯護，張勝準律師（崔代勛 飾）代替生病的鄭明錫律師（姜其永 飾）和禹英禑、崔秀妍、權敏宇合作。 RAON作為全國最大的網店卻因為被駭客攻擊導致4000萬件顧客信息洩露，要被罰3000億。 張勝準表示其他類似的案件罰款最多不超過1億，對本案非常有信心。 但禹英禑提醒他《情報通信網路法》已改，罰金為銷售額3%以內，而3000億也只是RAON銷售額的1%而已，但張勝準完全不聽勸，反而讓禹英禑不要多事。
第一次開庭汪洋就陷入了困境，禹英禑的擔憂是對的，3000億罰款完全適用最新法律條文，張勝準當庭調整策略，卻又聽到了RAON的顧客們和泰山律所一起準備共同訴訟的事情。 RAON代表裴仁哲（金柱宪 飾）面臨破產一時無法接受，在法庭上選擇了斷自己。 禹英禑和崔秀妍、權敏宇討論案情時想到了一件重要的事情，駭客入侵是從2022年1月18日晚開始，而最新的《情報通信網路法》實施日是在1月19日，可氣的是張勝依舊沒有聽取意見，甚至讓禹英禑退出本案。 好在崔秀妍和權敏宇相信禹英禑，在最後一次開庭時說出了禹英禑的想法。
另一邊李濬浩（姜泰伍 飾）終於知道了禹英禑要和自己分手的原因，對方的一句「我不知道自己是不是能夠讓你幸福的人」使得他心痛不已。 雖然李濬浩一再強調只要和禹英禑在一起就是幸福，但禹英禑還是拒絕了他。 鯨魚CP是否就這樣緣滅情消呢？
第15集末尾，韓宣榮（白智媛 飾）找到了禹光颢（全培秀 飾），預告即將爆料禹英禑是太守美的私生子。 而太守美的兒子也突然登場，他竟然是一名駭客，姐弟倆是否會相認，第16集將一一揭開謎題。
此外，《非常律師禹英禑》第15集全國收費率為13.8%，瞬間最高收視率為17.8%，位居水木劇榜首，勢頭依舊猛勁。
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