《認識的哥哥》太妍親自說明「潤娥當隊長」的理由，希澈見少女時代合體忍不住感動熱淚！

我看完〈FOREVER 1〉的舞台後也忍不住哭了，歐逆們好美喔…。（淚奔）
上週六，少女時代8人完整體出演《認識的哥哥》相信讓不少粉絲非常開心，在一登場就帶來了新歌〈FOREVER 1〉的舞台，讓螢幕前的大家都非常感動。
▼〈FOREVER 1〉舞台：
少女時代一跳完，希澈就走出來說：「我好久沒看到少女時代的演出，好想哭喔！」、「可能是我上了年紀，現在40歲了，變得很愛哭。」不只希澈，我們也是啊！！！TAT
之後，太妍則在入學申請書上的關鍵字中，填寫了「舊」隊長，她解釋道團員們為了適應新的環境，改變了一下體制，決定要每個月讓成員們輪流當隊長，而在輪流的過程中，有做得比較好的3人組成員，Tiffany、秀英和潤娥，孝淵更表示難得看到了潤娥積極的一面，即使電影行程很忙，也為了團隊調整行程。
舊隊長太妍則認為以現在這個狀態，由潤娥當隊長其實是一件甜蜜的差事（爽缺），因為剛出道時，沒有WiFi（網路不方便），成員們也不能用手機，光是集合這件事情的難度就很高，而現在這個環境由潤娥來當隊長，真的是非常適合。
潤娥則表示，現在當隊長時也遇到很辛苦的狀況，首先就希望孝淵姐可以至少快一點看訊息，每次她都是最後一個沒讀訊息的人，然後成員們其實都很有主見，所以將意見彙整起來也相當不容易，開會也都開很久，常常到最後還沒辦法得出結論，最後Tiffany則評價這次準備專輯的過程中，多虧了潤娥的領導，大家才有辦法走到現在，真的是非常可靠的隊長。
▼下一集預告釋出，仍然是少女時代特輯（8月20日播出），大家千萬不要錯過喔！
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