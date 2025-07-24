潤娥與李彩玟刀鋒對決！《暴君的主廚》公開緊張預告片

tvN全新週末劇《暴君的主廚》於今日（24日）公開「刀對刀」版預告片，潤娥與李彩玟緊張對峙的畫面令人屏息，掀起觀眾高度期待。

《暴君的主廚》是一部融合奇幻與浪漫的穿越劇，講述一位現代主廚意外穿越到過去，遇見擁有絕對味覺、性格暴躁的暴君國王後，展開的一連串精彩故事。

潤娥在劇中飾演現代主廚「延智英」，李彩玟則飾演朝鮮王朝的皇子「李憲」，又名「延熙君」。 最新公開的預告片中，身穿廚師服的延智英與身披紅色龍袍的李憲形成強烈對比。 「延智英」手持料理刀，「李憲」則佩戴長劍，象徵兩人來自不同時代，對「刀」有著不同的用途與意義。 然而，正是這份「刀意」，讓兩人透過料理建立起微妙的聯繫。



預告片中也暗示兩人在相處過程中一同品味人生的酸甜苦辣，帶來既新穎又溫暖的觀劇體驗。

《暴君的主廚》將於8月23日首播，敬請期待。

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